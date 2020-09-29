Создатель серий Formula E и Extreme E представил чемпионат гоночных электролодок E1

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Алехандро Агаг, который имеет непосредственное отношение к электрическим гоночным сериям Formula E и Extreme E представил свое новое детище — чемпионат гоночных электрических лодок E1.

В чемпионате будут использоваться одноместные электрические лодки RaceBirds от компании SeaBird Technologies, выполненные в весьма своеобразном дизайне. Сочетание электрических движителей и подводного крыла особой формы позволит лодке разгоняться до 60 узлов (110 км/ч).

Создатели чемпионата E1 планируют собрать 12 команд, которые будут соревноваться в рамках нескольких этапов по очковой системе, определяя победителей в конце сезона. Заряжать батареи во время тестов и квалификаций можно будет безлимитно, но во время соревнований зарядка будет ограничена, чтобы заставить команды использовать более сложную стратегию.

Предполагается, что чемпионат E1 будет тесно связан с чемпионатом Extreme E, то есть также будет продвигать экологические инициативы, включая уменьшение вредных выбросов и сохранение заповедных зон планеты. Более того, организаторы рассчитывают, что соревнования электрических внедорожников Extreme E и электрических лодок E1 будут проходить параллельно — в тех же уникальных локациях, которые ранее озвучивались для гоночной серии Extreme E.

Источник: Engadget, E1