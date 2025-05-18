Создатель игры Space Invaders: «Не было никаких менеджеров или вмешательства … Разработчикам важно творить самостоятельно»

Создатель классической аркады Space Invaders считает, что разработчикам стоит давать возможность создать игру самим, а уже потом слушать отдел продаж. Когда он начинал, ему никто не указывал.

Известная всем классическая аркадная игра о сбивании космических захватчиков создавалась без всякого влияния руководства или маркетологов. Ее автор Тосихиро Нисикадо до сих пор убежден, что это полезный опыт для любого разработчика. По его убеждению, внешнее влияние должно быть вторичным.

В разговоре с Time Extension он вспомнил времена игровой индустрии, когда большинство его работ после завершения сразу шли в массовое производство. Правда, тиражи тогда были гораздо меньшими.

«Мне очень повезло с этим. Мой стиль работы заключался в том, чтобы самостоятельно придумать игру и создать ее. Не было никаких менеджеров, которые бы вносили изменения, или какого-либо вмешательства сверху. Поэтому я считаю, что для творческих людей и разработчиков очень важно попробовать создать что-то самостоятельно, а затем посмотреть, интересно это или нет», — рассказывает Нисикадо.

По словам разработчика, подобный способ работы быстро изменился, когда игры Taito переживали бум, а студия расширялась. От создателей все чаще требовали прислушиваться к команде по продажам, предлагавшей новые концепции игр, которые должны были бы продаваться. Разработку начинали уже на основе этого. Тосихиро Нисикадо до сих пор считает, что это неправильный подход. Он говорит, что разработчики должны сначала попробовать создать игру самостоятельно, а затем она должна расширяться в больший проект.

Space Invaders была разработана Нисикадо в 1978 году, тогда же и выпущена. Изначально игра предназначалась для аркадных игровых автоматов и вскоре перекочевала на компьютеры. Она имела большой влияние на индустрию и является такой же классикой, как Pac-Man или Tetris.

Источник: GamesRadar