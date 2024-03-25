Сбивайте дроны на F-16: украинский разработчик создал HTML-игру Russian Invaders

Украинский разработчик создал ремейк культовой игры Space Invaders — Russian Invaders. В ней нужно в роли пилота F-16 сбивать российские дроны и ракеты.

Об идее создания игры девелопер рассказал рассказанный в своей заметке на форуме DOU.

Идея создания

На создание проекта разработчика вдохновило повседневное сведение статистики от Воздушных Сил Украины и игра из детства Space Invaders.

«Сочетание космического шутера с инфографикой от наших вооруженных сил превратилось в такой вот результат», — отметил разработчик.

Толчком же к созданию игры стало, по словам разработчика, изменение политики цен в комьюнити Unity. После этого начался поиск альтернативных движков.

«Обычно моя работа, как аниматора, проходит в Spine и Unity. Моя приверженность опенсорсу подтолкнула меня рассмотреть Godot Engine в качестве основной платформы разработки», — резюмировал девелопер.

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Геймплей

На данный момент игра имеет 10 уровней сложности. С каждым уровнем добавляется новое количество врагов и увеличивается их скорость.

Одна из основных целей проекта — привлечь внимание к помощи Украине, поэтому игроки увидят ссылку на United24.

Поиграть можно в браузере поссылка (желательно Chrome/Firefox).

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