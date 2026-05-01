Новости Игры 01.05.2026

Pragmata может стать франшизой, намекнули Capcom после миллиона продаж за два дня

София Шадрина

Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні

Pragmata может стать франшизой, намекнул СОО Capcom USA Роб Дайер. Шесть лет разработки, несколько переносов и постоянная тишина от Capcom, и все равно миллион проданных копий за 48 часов. Pragmata оказалась большим успехом, чем ожидали даже сами разработчики.


Capcom официально подтвердила: Pragmata продалась тиражом более миллиона копий по всему миру — и достигла этой отметки уже через 48 часов после старта 17 апреля. В подсчет вошли продажи на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Версия для Nintendo Switch 2 в японских и азиатских магазинах появилась лишь 24 апреля — так что финальная цифра первой недели будет еще выше.

От новой IP до потенциальной франшизы

Роб Дайер, COO Capcom USA, выступая на конференции iicon в Лас-Вегасе, не скрывал удовольствия.

«Мы дошли до точки, где имеем еще одну IP — Pragmata — и, слава Богу, у Capcom есть арсенал, с которым мы можем продолжать двигаться дальше», — сказал он в комментарии для Game File.

Прямого подтверждения разработки сиквела нет, но сигнал читается однозначно: если продажи держатся, продолжение будет.


Дайер также похвалил японскую команду разработчиков за готовность учитывать обратную связь от американского подразделения — фокус-тесты, опросы и демо помогли настроить глобальную привлекательность игры. После всего времени в разработке, или, как сказал Дайер, «Шести лет ада разработки», по его словам, «оно того стоило».

Ключевая деталь этого результата — отсутствие серийной предыстории: за Pragmata не стоит ни Devil May Cry, ни Monster Hunter, ни Resident Evil. Ни один бренд, который годами наращивал базу преданных игроков. Capcom открывала дверь в новую вселенную с чистого листа — и, похоже, распахнула её достаточно широко.

Ранее мы писали, что Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии еще за месяц до релиза — интерес к игре явно не был случайным. А наш редакционный обзор подтвердил: механика хакинга и постоянное напряжение от боевой системы оправдывают долгое ожидание.

Миллион копий за 48 часов: новая игра Capcom Pragmata взлетела без поддержки бренда

Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%
Серія смартфонів REDMI Note 15: що показали офіційні випробування на міцність і захист від води

Источник: GamesRadar+

