Pragmata может стать франшизой, намекнули Capcom после миллиона продаж за два дня

Pragmata может стать франшизой, намекнул СОО Capcom USA Роб Дайер. Шесть лет разработки, несколько переносов и постоянная тишина от Capcom, и все равно миллион проданных копий за 48 часов. Pragmata оказалась большим успехом, чем ожидали даже сами разработчики.





Capcom официально подтвердила: Pragmata продалась тиражом более миллиона копий по всему миру — и достигла этой отметки уже через 48 часов после старта 17 апреля. В подсчет вошли продажи на PS5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Версия для Nintendo Switch 2 в японских и азиатских магазинах появилась лишь 24 апреля — так что финальная цифра первой недели будет еще выше.

От новой IP до потенциальной франшизы

Роб Дайер, COO Capcom USA, выступая на конференции iicon в Лас-Вегасе, не скрывал удовольствия.

«Мы дошли до точки, где имеем еще одну IP — Pragmata — и, слава Богу, у Capcom есть арсенал, с которым мы можем продолжать двигаться дальше», — сказал он в комментарии для Game File.

Прямого подтверждения разработки сиквела нет, но сигнал читается однозначно: если продажи держатся, продолжение будет.





Дайер также похвалил японскую команду разработчиков за готовность учитывать обратную связь от американского подразделения — фокус-тесты, опросы и демо помогли настроить глобальную привлекательность игры. После всего времени в разработке, или, как сказал Дайер, «Шести лет ада разработки», по его словам, «оно того стоило».

Ключевая деталь этого результата — отсутствие серийной предыстории: за Pragmata не стоит ни Devil May Cry, ни Monster Hunter, ни Resident Evil. Ни один бренд, который годами наращивал базу преданных игроков. Capcom открывала дверь в новую вселенную с чистого листа — и, похоже, распахнула её достаточно широко.

Ранее мы писали, что Pragmata набрала 2 млн вишлистов и 2 млн скачиваний демоверсии еще за месяц до релиза — интерес к игре явно не был случайным. А наш редакционный обзор подтвердил: механика хакинга и постоянное напряжение от боевой системы оправдывают долгое ожидание.

Источник: GamesRadar+