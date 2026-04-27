Новости Игры 27.04.2026 comment views icon

Геймдиректор Assassin's Creed Codename Hexe покинул Ubisoft

София Шадрина

Геймдиректор Assassin's Creed Codename Hexe покинув Ubisoft

Assassin’s Creed Codename Hexe потеряла уже третьего ключевого разработчика: геймдиректор проекта Бенуа Рише объявил об уходе из Ubisoft и основании собственной студии.


Об этом он сообщил в LinkedIn. Вместе с ветеранами индустрии — Люком Трамбле (президент и креативный директор), Алексом Друеном (директор анимации) и Дани Марку (арт-директор) — Рише создал независимую студию Servo Games в Квебеке. Там он возглавил должность геймдиректора.

LinkedIn
LinkedIn

Рише пришел в Ubisoft Montréal еще в 2001 году левел-дизайнером, затем работал в Electronic Arts и WB Games Montréal, а в 2025 году вернулся в Ubisoft как геймдиректор Codename Hexe. Но задержался ненадолго.

До него проект покинули еще двое. В октябре 2025 года из Ubisoft ушел босс франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте после более 20 лет работы — и позже подал в суд на компанию, обвинив ее в «конструктивном увольнении». В феврале 2026 года Codename Hexe покинул творческий директор Клинт Хокинг — на фоне масштабной реструктуризации Ubisoft, которая сопровождалась отменой игр и закрытием студий. После ухода Хокинга новым творческим директором назначили Жана Гедона.


Codename Hexe анонсировали еще в 2022 году. Сейчас генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил, что игра находится в разработке в составе Vantage Studios — дочерней структуры, где 25% акций принадлежат Tencent и которая также занимается франшизами Far Cry и Rainbow Six. То есть проект жив, но уже без трех людей, которые формировали его исходное направление.

Ситуация вокруг Hexe отражает общую турбулентность в Ubisoft последних месяцев: массовые сокращения, перераспределение франшиз и вопросы относительно управленческих решений внутри компании.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft показала ремейк и назвала системные требования

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: LinkedIn

Escalation и снаряжение уровня Prototype — в The Division 2 стартовал первый сезон восьмого года Rise U
Возвращение в Карибское море: ремейк Assassin's Creed Black Flag получил вероятную дату релиза
Ubisoft уволила 105 сотрудников студии Red Storm: разработки игр больше не будет
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft показала ремейк и назвала системные требования
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft официально подтвердила ремейк
Кумир предостерег: Абубакар Салим из Assassin's Creed отреагировал на решение Троя Бейкера по игровой студии
Assassin's Creed Syndicate, чтобы не зевали на уроках: в сети завирусился самый креативный учитель истории
Ubisoft готовит анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag
Трой Бейкер, голос Индианы Джонса и Джоэла из The Last of Us, признался, что хочет создать собственную видеоигру
У Ubisoft возникла "сильная аллергия" на новые игры, — бывший руководитель Assassin's Creed
Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера
Наконец-то фотореализм в играх? Представлен нетребовательный шутер с уникальным рендерингом
