Геймдиректор Assassin's Creed Codename Hexe покинул Ubisoft

Assassin’s Creed Codename Hexe потеряла уже третьего ключевого разработчика: геймдиректор проекта Бенуа Рише объявил об уходе из Ubisoft и основании собственной студии.





Об этом он сообщил в LinkedIn. Вместе с ветеранами индустрии — Люком Трамбле (президент и креативный директор), Алексом Друеном (директор анимации) и Дани Марку (арт-директор) — Рише создал независимую студию Servo Games в Квебеке. Там он возглавил должность геймдиректора.

Рише пришел в Ubisoft Montréal еще в 2001 году левел-дизайнером, затем работал в Electronic Arts и WB Games Montréal, а в 2025 году вернулся в Ubisoft как геймдиректор Codename Hexe. Но задержался ненадолго.

До него проект покинули еще двое. В октябре 2025 года из Ubisoft ушел босс франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте после более 20 лет работы — и позже подал в суд на компанию, обвинив ее в «конструктивном увольнении». В феврале 2026 года Codename Hexe покинул творческий директор Клинт Хокинг — на фоне масштабной реструктуризации Ubisoft, которая сопровождалась отменой игр и закрытием студий. После ухода Хокинга новым творческим директором назначили Жана Гедона.





Codename Hexe анонсировали еще в 2022 году. Сейчас генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил, что игра находится в разработке в составе Vantage Studios — дочерней структуры, где 25% акций принадлежат Tencent и которая также занимается франшизами Far Cry и Rainbow Six. То есть проект жив, но уже без трех людей, которые формировали его исходное направление.

Ситуация вокруг Hexe отражает общую турбулентность в Ubisoft последних месяцев: массовые сокращения, перераспределение франшиз и вопросы относительно управленческих решений внутри компании.

Источник: LinkedIn