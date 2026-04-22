Новости Игры 22.04.2026

Трой Бейкер, голос Индианы Джонса и Джоэла из The Last of Us, признался, что хочет создать собственную видеоигру

София Шадрина

Трой Бейкер, голос Джоела із The Last of Us, зізнався, що хоче створити власну відеогру / Eurogamer

Один из самых известных актеров озвучки в видеоиграх, Трой Бейкер, хочет попробовать себя по другую сторону производственного процесса.


Трой Бейкер голос Джоэла из The Last of Us, Букера ДеВитта из BioShock Infinite и Индианы Джонса из Indiana Jones and the Great Circle — в интервью Eurogamer рассказал, что сейчас «начинает разговоры» о том, какую игру и с кем хотел бы сделать. Толчком к этому стала карьера Абубакара Салима: актёр, известный по роли Байека в Assassin’s Creed Origins, основал собственную студию Surgent Studios и выпустил признанную критиками Tales of Kenzera: Zau.

«Я обожаю Абу, я играл в его игры запоем», — сказал Бейкер изданию Eurogamer. «Он человек, который имеет глубокую страсть к играм и нашел способ превратить это в успешное дело.»

Уроки от лучших

За годы работы Бейкер сотрудничал с Хидео Кодзимой, Нилом Дракманом, Кеном Левиным и Тоддом Говардом — и считает это бесценным опытом.

«Я имел невероятную возможность работать с лучшими в индустрии. Эти люди — настоящие столпы отрасли. Я многому научился от них. И теперь мне интересно взять те принципы, те подходы к чрезвычайно успешным проектам — не только с точки зрения продаж, но и тех историй, которые определили индустрию, — и воплотить их в своих собственных.»

О сроках актер говорит спокойно:


«Кто-то спросил меня на одной из встреч: ‘Каковы ваши сроки?’ Я ответил: ‘Без спешки’. Хочу убедиться, что когда я наконец расскажу свою историю, она будет такого же уровня, как те, которым я пытаюсь подражать.»

Ранее ITC писал о том, как Трой Бейкер готовился к роли Индианы Джонса — включая девятичасовую пьянку вместо традиционного анализа материала. Indiana Jones and the Great Circle получила пять звезд от Eurogamer и 87 баллов на Metacritic. В ближайшее время игра появится на Nintendo Switch 2 — релиз запланирован на 12 мая.

Источник: Eurogamer

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
