Создатели сериала «Fallout» вдохновлялись адаптацией «The Last of Us» от HBO: «Мы поняли, что это возможно

Мало кто решается на адаптацию видеоигры от первого лица, и «Fallout» от Prime Video — лишь последний (и долгожданный) пример этого. В то же время, по словам одного из создателей сериала Джонатана Нолана, работать было легче, учитывая успех другой экранизации постапокалиптической игры — «The Last of Us» от HBO.

Когда в интервью The Hollywood Reporter Нолана спросили, разочарован ли он тем, что «The Last of Us» вышел первым, тот ответил:

«Я был в восторге. Когда мы с Тоддом Ховардом [разработчиком игр] впервые говорили об экранизации, планка не то чтобы была невысокой — её вообще не существовало в телевизионном пространстве. Всегда приятно быть первым, но когда кто-то делает что-то такое хорошее, как «The Last of Us» — становится легче, потому что вдруг все понимают, что это возможно».

Для самого Джонатана Нолана, это не первое «научно-фантастическое родео» — режиссер, который приходится братом создателю «Оппенгеймера» Кристоферу Нолану, работал над сериалами «Мир Дикого Запада» для HBO, а также «Периферийные устройства» для Amazon. Лиза Джой, которая работала с Ноланом над «Миром Дикого Запада» также присоединилась к «Fallout» в качестве второго шоураннера.

В интервью Нолан отмечает, что творческая команда также черпала много вдохновения из вестернов для эстетики сериала.

«Мы много говорили о классике Клинта Иствуда «Хороший, плохой, злой»»,— говорит Нолан. «Думаю, что наши сценаристы создали ощущение ролевой игры — хотя и без зрителя, который делает выбор; здесь выбор делают персонажи».

Сериал «Fallout» рассказывает о выживании человечества в постапокалиптическом будущем в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей: молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хэнка, а также гуля-наемника Купера Говарда.

Главные роли в телеадаптации сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

«Fallout» выйдет на Prime Video 11 апреля. Все 8 эпизодов дебютируют одновременно, а первый можно будет в тот же день посмотреть на Twitch (здесь можно просмотреть список стримеров) — таким образом Amazon планирует привлечь больше зрителей к полной версии.

Тем временем профильные издания опубликовали первые отзывы на сериал — например Insider Gaming отмечает, что сериал получился довольно жестоким, а сексуальные сцены местами выглядят неуместными.