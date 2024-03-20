Новости Кино 20.03.2024 в 08:50 comment views icon

Amazon опубликовала отрывок из первого эпизода сериала Fallout — и это Дикий, дикий (антиутопический) Запад

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Amazon опубликовала отрывок из первого эпизода сериала Fallout — и это Дикий, дикий (антиутопический) Запад

Телеадаптация знаменитой серии постапокалиптических игр Fallout стартует на Prime Video 11 апреля (все 8 эпизодов выйдут одновременно).

После публикации тизера, а затем и полноценного трейлера Amazon поделилась одной из сцен сериала, которая демонстрирует постапокалиптическую атмосферу и динамику между тремя персонажами: Люси (Элла Пернелл) пытается противостоять Гулю (Уолтон Гоггинс), где ей на помощь спешит один из членов Братства Стали.

События сериала Fallout, который рассказывает о выживании человечества в постапокалиптическом будущем, развернутся в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей — молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хэнка, а также гуля-наемника Купера Говарда.

Главные роли в телеадаптации сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Шоураннеры — Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада»).

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