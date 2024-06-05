SpaceX попытается снова запустить Starship 6 июня

Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало компании SpaceX лицензию на запуск для тестовой миссии Starship Flight 4. Сейчас этот запуск запланирован на четверг, 6 июня. Пуск состоится с космодрома SpaceX Starbase вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе.

«SpaceX соответствует всем требованиям безопасности и другим лицензионным требованиям для этого тестового полета», ─ говорится в заявлении FAA.

Как следует из названия, миссия SpaceX Starship Flight 4 является четвертым испытательным полетом Starship и Super Heavy. В полностью собранном виде они имеют высоту почти 400 футов (около 122 м) и являются самой большой и мощной ракетой в мире.

SpaceX разработала Starship как полностью многоразовую систему запуска сверхтяжелой грузоподъемности для миссий на Луну, Марс и за их пределами. Программа NASA Artemis, например, выбрала Starship посадочным модулем для доставки астронавтов Artemis 3 на южный полюс Луны в 2026 году.

Но прежде чем Starship сможет полететь на Луну, SpaceX должна доказать, что ее блестящая ракета из нержавеющей стали может выйти на орбиту.

На сегодняшний день компания осуществила три тестовых пуска:

Курс-професія "Data Scientist" від robot_dreams. Опануйте професію дата-саєнтиста з нуля та беріть участь у будь-якій справі: від розробки підходів для розв’язання завдань бізнесу до пошуку інсайтів для розвитку продуктів. Детальніше про навчання

неудачный дебют в апреле 2023 года, который уничтожил стартовую площадку SpaceX, а также ракету;

второй полет в ноябре 2023 года, во время которого ракета не смогла достичь космоса;

последний запуск Starship Flight 3 18 марта 2024 года был более успешным, и ракета впервые смогла достичь космоса. Однако в конце концов ракета и ее сверхтяжелый ускоритель были потеряны до того, как достигли конечных целей.

Теперь SpaceX возлагает большие надежды на четвертый тестовый запуск, который запланирован на 15:00 по Киевскому времени. Для запуска будет доступно 120-минутное окно.

Источник: space

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.