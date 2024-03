Сегодняшний третий испытательный полет сверхтяжелой РН Starship (миссия IFT-3) компании SpaceX завершился частичным успехом (большим, чем прошлые) — собственно, команде удалось «зайти дальше, чем когда-либо прежде». Прямая трансляция запуска велась в аккаунте SpaceX в X/Twitter.

Самое большое достижение этого тестового полета — прототип Starship (S28) впервые вышел на нужную околоземную орбиту, а затем успешно сошел с нее, хотя мягко приводниться в океан у него не получилось. Учитывая результаты сегодняшнего испытания, инженеры SpaceX внесли достаточно много изменений в конструкцию («тысячи изменений», если верить Илону Маску) с учетом результатов расследование взрывной второй попытки IFT-2, когда обе ступени после разделения были взорваны из-за засоренного фильтра и утечки жидкого кислорода. Первая попытка орбитального полета Starship в апреле 2023 года, напомним, закончилась контролируемым подрывом после того, как ступени не смогли разделиться.

На этот раз весь полет Starship длился около 50 минут (против чуть более 8 мин прошлого испытания). Он происходил по слегка обновленному плану с учетом целей миссии.

Starship в полной конфигурации с Super Heavy (высота всей системы превышает 120 метров) стартовал с площадки на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в 15:25 по киевскому времени 14 марта 2024 года. Кстати, это уже второй подряд успешный старт без задержек или переносов.

Первая ступень идеально отработала до финального этапа приводнения. Примерно на 2:49 после старта сверхтяжелая ракета-носитель Starship со всеми 33 двигателями ускорителя (отработали все время, ни один не отказал) достигла высоты 72 км, где произошло успешное разделение по «горячей» схеме: большая часть двигателей ускорителя Super Heavy B10 выключилась и одновременно заработали двигатели корабля S28.

Это уже второй раз команде Starship удалось продемонстрировать горячую расстыковку ступеней. Первая ступень успешно совершила маневр разворота Boostback Burn (так же возвращаются ступени Falcon 9 / Falcon Heavy) и вышла на траекторию приземления, но на последних метрах перед приводнением в океан команда потеряла связь с бустером. Предварительно, не все двигатели на этом этапе отработали, как планировалось, поэтому бустер не смог достаточно затормозить для мягкой посадки на воду в Мексиканском заливе.

Что касается корабля Starship, то после отделения от ускорителя он включил все 6 двигателей и продолжил набор высоты по запланированной траектории — он достиг высоты около 150 км, успешно вышел на околоземную орбиту с апогеем около 235 км, и выключил двигатели. Далее космолет совершил успешные испытания механизма открытия и закрытия дверцы отсека полезной нагрузки (на видео ниже) и перекачки криогенного топлива из малого бака в основной. После этого (где-то на 40 мин после старта) началась процедура повторного входа в атмосферу. И тут начались проблемы: зажигание вакуумных Raptor, которое должно было стать первой демонстрацией их работы, не произошло (бортовой компьютер почему-то не выполнил команду).

В конце концов Starship осуществил повторный вход в атмосферу без нарушения целостности конструкции, маневрируя сугубо решетчатыми рулями. На видео трансляции можно увидеть, как во время входа в верхние слои атмосферы от корабля отлетают небольшие фрагменты. Также отпало немало теплозащитных плиток. На высоте около 65 км и скорости 7,14 км/сек связь с кораблем была потеряна. Скорее всего, автономная система безопасности после обнаружения отклонений от запланированных параметров активировала систему аварийного прерывания полета, которая и уничтожила корабль где-то над Индийским океаном.

Напоследок остается добавить, что во время этого запуска команда SpaceX также проверила работу камер и стабильной связи Starlink, подарив нам множество ракурсов и невероятно красивых кадров с Starship. Чего стоит только несколько секунд видео с плазмой, окутывающей космолет во время вхождения в атмосферу.

В SpaceX несколько раз повторили, что главная цель этого испытания (как, в принципе, и любого другого) — сбор важных данных для продолжения разработки. Поэтому команде понадобится некоторое время, чтобы детально проанализировать все собранные данные, и выяснить, где нужно внести корректировки, чтобы в следующий раз хотя бы одна из ступеней совершила мягкую посадку. Надеемся, на этот раз расследование займет меньше времени и SpaceX быстро получит лицензию регулятора на следующее испытание — бустеров и кораблей она уже настроила достаточно.

Hopefully, at least 6 more flights this year

— Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2024