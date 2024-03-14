Сегодняшний третий испытательный полет сверхтяжелой РН Starship (миссия IFT-3) компании SpaceX завершился частичным успехом (большим, чем прошлые) — собственно, команде удалось «зайти дальше, чем когда-либо прежде». Прямая трансляция запуска велась в аккаунте SpaceX в X/Twitter.

Третий испытательный полет Starship. Как это было

Самое большое достижение этого тестового полета — прототип Starship (S28) впервые вышел на нужную околоземную орбиту, а затем успешно сошел с нее, хотя мягко приводниться в океан у него не получилось. Учитывая результаты сегодняшнего испытания, инженеры SpaceX внесли достаточно много изменений в конструкцию («тысячи изменений», если верить Илону Маску) с учетом результатов расследование взрывной второй попытки IFT-2, когда обе ступени после разделения были взорваны из-за засоренного фильтра и утечки жидкого кислорода. Первая попытка орбитального полета Starship в апреле 2023 года, напомним, закончилась контролируемым подрывом после того, как ступени не смогли разделиться.

На этот раз весь полет Starship длился около 50 минут (против чуть более 8 мин прошлого испытания). Он происходил по слегка обновленному плану с учетом целей миссии.

Starship в полной конфигурации с Super Heavy (высота всей системы превышает 120 метров) стартовал с площадки на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в 15:25 по киевскому времени 14 марта 2024 года. Кстати, это уже второй подряд успешный старт без задержек или переносов.

Старт

Первая ступень идеально отработала до финального этапа приводнения. Примерно на 2:49 после старта сверхтяжелая ракета-носитель Starship со всеми 33 двигателями ускорителя (отработали все время, ни один не отказал) достигла высоты 72 км, где произошло успешное разделение по «горячей» схеме: большая часть двигателей ускорителя Super Heavy B10 выключилась и одновременно заработали двигатели корабля S28.

Горячая расстыковка ступеней

Это уже второй раз команде Starship удалось продемонстрировать горячую расстыковку ступеней. Первая ступень успешно совершила маневр разворота Boostback Burn (так же возвращаются ступени Falcon 9 / Falcon Heavy) и вышла на траекторию приземления, но на последних метрах перед приводнением в океан команда потеряла связь с бустером. Предварительно, не все двигатели на этом этапе отработали, как планировалось, поэтому бустер не смог достаточно затормозить для мягкой посадки на воду в Мексиканском заливе.

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Дрейфование в космосе и испытание дверцы

Что касается корабля Starship, то после отделения от ускорителя он включил все 6 двигателей и продолжил набор высоты по запланированной траектории — он достиг высоты около 150 км, успешно вышел на околоземную орбиту с апогеем около 235 км, и выключил двигатели. Далее космолет совершил успешные испытания механизма открытия и закрытия дверцы отсека полезной нагрузки (на видео ниже) и перекачки криогенного топлива из малого бака в основной. После этого (где-то на 40 мин после старта) началась процедура повторного входа в атмосферу. И тут начались проблемы: зажигание вакуумных Raptor, которое должно было стать первой демонстрацией их работы, не произошло (бортовой компьютер почему-то не выполнил команду).

В конце концов Starship осуществил повторный вход в атмосферу без нарушения целостности конструкции, маневрируя сугубо решетчатыми рулями. На видео трансляции можно увидеть, как во время входа в верхние слои атмосферы от корабля отлетают небольшие фрагменты. Также отпало немало теплозащитных плиток. На высоте около 65 км и скорости 7,14 км/сек связь с кораблем была потеряна. Скорее всего, автономная система безопасности после обнаружения отклонений от запланированных параметров активировала систему аварийного прерывания полета, которая и уничтожила корабль где-то над Индийским океаном.

Напоследок остается добавить, что во время этого запуска команда SpaceX также проверила работу камер и стабильной связи Starlink, подарив нам множество ракурсов и невероятно красивых кадров с Starship. Чего стоит только несколько секунд видео с плазмой, окутывающей космолет во время вхождения в атмосферу.

Возвращение в атмосферу

Что дальше

В SpaceX несколько раз повторили, что главная цель этого испытания (как, в принципе, и любого другого) — сбор важных данных для продолжения разработки. Поэтому команде понадобится некоторое время, чтобы детально проанализировать все собранные данные, и выяснить, где нужно внести корректировки, чтобы в следующий раз хотя бы одна из ступеней совершила мягкую посадку. Надеемся, на этот раз расследование займет меньше времени и SpaceX быстро получит лицензию регулятора на следующее испытание — бустеров и кораблей она уже настроила достаточно.

Hopefully, at least 6 more flights this year — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2024

Ранее SpaceX просила регулятора FAA разрешение на по меньшей мере на 9 тестовых запусков Starship до конца года. В то же время Илон Маск, отвечая редактору космической тематики Ars Technica Эрику Бергеру, выражал надежду на еще как минимум 6 запусков Starship в этом году. Поэтому вполне возможен запуск Starship V2 уже в этом году.

Запись трансляции

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