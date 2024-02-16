SpaceX запустила военные спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет рф и Китая

В среду ракета SpaceX Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал с двумя прототипами спутников для Агентства противоракетной обороны и четырьмя спутниками отслеживания ракет для Космических сил США.

Эти спутники — часть нового поколения космических аппаратов, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых ракет, запущенных Китаем или рф, и, возможно, новых ракетных угроз со стороны Ирана или Северной Кореи, которые также разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие.

Гиперзвуковые ракеты меньше и маневреннее обычных баллистических, которые могут быть обнаружены более старыми спутниками противоракетной обороны США (инфракрасные датчики на них настроены на выявление ярких тепловых признаков выхлопных газов ракет).

Между тем гиперзвуковые ракеты представляют новые вызовы: если баллистические движутся по предполагаемой параболической траектории, которая выносит их в космос, то гиперзвуковые — меньше и сравнительно тусклее, а также проводят больше времени в полете в атмосфере Земли; их маневренность затрудняет отслеживание.

В течение последнего года Агентство космического развития (SDA) запустило 27 прототипов спутников, которые вместе формируют парк Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) — со временем он будет насчитывать сотни космических аппаратов для отслеживания ракет и передачи данных о траектории их полета на Землю. Данные отслеживания обеспечат заблаговременное предупреждение тем, на кого направлены гиперзвуковые ракеты, и помогут разработать решения для перехвата.

Группировка SDA сочетает обычные тактические радиолинии, лазерную межспутниковую связь и инфракрасные датчики широкого обзора. Агентство, которое сейчас является подразделением Космических сил, планирует запускать последовательные поколения или части небольших спутников, каждый из которых будет предлагать новые технологии.

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Подход SDA базируется на коммерчески доступных космических аппаратах и сенсорных технологиях, а также будет более устойчивым к атакам противника, чем обычные военные космические средства. Устаревшие военные спутники часто обходятся в сотни миллионов или даже миллиарды долларов за единицу.

Четыре спутника отслеживания SDA, созданные компанией L3Harris — последние космические аппараты, которые агентство запускает в своей группе прототипов под названием Tranche 0. С конца этого года, SDA планирует начать кампанию быстрого запуска вместе с SpaceX и United Launch Alliance, чтобы быстро построить свою оперативную группу Tranche 1 с запусками, которые будут происходить с интервалом в один месяц, чтобы развернуть примерно 150 спутников. Затем появится группа Tranche 2 с более передовыми сенсорными технологиями.

Другие два прототипа (один предоставлен L3Harris, а другой Northrop Grumman) продемонстрируют датчики среднего поля обзора — они не могут охватить столько же территории, сколько спутники SDA, но предоставят более чувствительные и детальные данные отслеживания ракет.

Спутники, стоимость которых превышает $300 млн, и прототипы примут участие в совместных военных учениях в ближайшие месяцы.

Источник: Ars Technica

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