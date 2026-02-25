Starlink Mobile 5G пропонуватиме швидкість 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим "вежам" у космосі

Depositphotos

Starlink планує запустити 5G телефонний сервіс у будь-якій точці світу зі швидкістю завантаження, що на 50% вища, ніж передбачалося спочатку. SpaceX отримала схвалення FCC на запуск до 15 000 супутників прямого зв’язку з телефоном для підтримки Starlink Mobile.





Після придбання спектра DISH компанії EchoStar, SpaceX почала мислити масштабніше, і Ілон Маск публічно заявив, що компанія запустить автономну мережу Starlink Mobile 5G, яка конкуруватиме з наземними операторами на кшталт T-Mobile або Verizon.

Для цього SpaceX потрібно буде запустити значно більше супутників, з якими 5G-телефони зможуть взаємодіяти безпосередньо. Компанія вже отримала дозвіл наситити низьку навколоземну орбіту до 15 000 супутниками direct-to-cell (D2C) або direct-to-device (D2D), порівняно з приблизно 650 нинішніми.

Очевидно, що телефонний сервіс Starlink Mobile 5G стане можливим лише тоді, коли SpaceX почне запускати на орбіту супутники V3 за допомогою ракети Starship 3. Супутники V3 direct-to-cell за розміром дорівнюють Boeing 737, коли їхні сонячні “крила” розгорнуті, і мають у 20 разів більшу пропускну здатність, ніж поточне покоління V2 D2C на орбіті, забезпечуючи швидкість завантаження 1 Тбіт/с і 160 Гбіт/с висхідного каналу на супутник. Це не лише дозволить запустити гігабітний інтернет Starlink, для якого компанія вже продає відповідну антену Performance, але й забезпечить до 150 Мбіт/с швидкості 5G-завантаження безпосередньо на телефони людей на землі, згідно з презентацією керівника напрямку супутникової політики SpaceX перед панеллю ITU.

Фактично ця швидкість завантаження Starlink Mobile 5G вища за 100 Мбіт/с, про які компанія натякала під час початкової ітерації ідеї стати мобільним оператором, що передає дані з космосу, а не лише постачальником екстреного зв’язку для сервісів на кшталт T-Mobile Satellite. Після придбання спектра Dish, SpaceX застерігала, що операторський сервіс Starlink лише покращить покриття “високопродуктивних наземних 5G-мереж”, але забезпечуватиме швидкості рівня 4G LTE, які в реальних умовах коливаються від 5 Мбіт/с до 100 Мбіт/с, як у перші роки розгортання 5G-мереж T-Mobile, AT&T та Verizon. Це подібно до швидкостей, які здатен забезпечити комплект Starlink Mini вартістю $329 на Amazon, але доставлених безпосередньо на телефон користувача без антени через “вежі стільникового зв’язку в небі” Starlink, згідно з презентацією.

Тепер, однак, Удрівольф Піка зі SpaceX впевнений, що Starlink використовуватиме як спектр Mobile Satellite Services (MSS) у діапазоні 2 ГГц, так і спектр ITU для розширеного покриття після завершення угоди з EchoStar наприкінці 2027 року. За словами Піки, час буде “ідеальним для готовності екосистеми пристроїв і підтримки пристроями діапазону 3GPP n256”, натякаючи на роботу SpaceX з виробниками чипів для телефонів, такими як Qualcomm, MediaTek або Samsung, над розробкою прямого супутникового інтернет-з’єднання Starlink у модемах мобільних чипсетів. Такий “букет” спектра дозволить Starlink Mobile покривати навіть “північні широти”, тобто арктичні та субарктичні бореальні ліси й тундру, які часто залишаються поза увагою з точки зору зв’язку, супутниковим 5G-інтернетом зі швидкістю 150 Мбіт/с на абонента.





Про вартість підписки Starlink Mobile наразі не повідомляється, але AST, яка також презентувала на панелі свій майбутній сервіс direct-to-device, заявила, що компанія розглядає різні варіанти ціноутворення — як довгострокові та короткострокові підписки, так і навіть денний абонемент. Таким чином, SpaceX фактично готується перетворити Starlink із провайдера супутникового інтернету на повноцінного глобального мобільного оператора: із власним спектром, тисячами супутників direct-to-cell і заявленими швидкостями до 150 Мбіт/с на абонента навіть у віддалених та північних регіонах. Якщо запуск супутників V3 і закриття угоди з EchoStar відбудуться за планом, ринок мобільного зв’язку може отримати принципово нового гравця, здатного напряму конкурувати з традиційними наземними мережами.

Джерело: NotebookCheck.net