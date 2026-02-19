SpaceX запустит 120 спутников для ВСУ: они будут работать в украинской сети UASAT NANO

В Украине уже почти год говорят о собственных независимых каналах связи для ВСУ, чтобы меньше зависеть от SpaceX и ее сервиса Starlink. Теперь появилась конкретика. Компания STETMAN зарегистрировала спутниковую сеть UASAT NANO и готовит первый тестовый запуск.





Украинская спутниковая сеть UASAT NANO

В декабре 2025 года Украина подала в International Telecommunication Union (ITU) заявку на регистрацию UASAT-NANO. А 17 февраля 2026 года сеть появилась в официальной публикации BR IFIC Space. Это означает, что она прошла начальную регуляторную процедуру.

По данным ITU, UASAT-NANO будет работать на низкой околоземной орбите — примерно 550 км. Основатель STETMAN Дмитрий Стеценко говорит, что первый спутник компания планирует запустить уже в октябре. Место на ракете забронировали. Аппарат станет тестовым: на нем проверят технологии и модель управления будущей группировкой.

Полноценное развертывание сети начнется в 2027 году. На первом этапе планируют вывести на орбиту 120 спутников, а дальше ежегодно наращивать количество. Серийные запуски хотят проводить при участии SpaceX. По словам Стеценко, договоренности уже есть. В том же году компания рассчитывает обеспечить для ВСУ 30-50 тыс. терминалов.





На старте спутники будет производить датская компания GomSpace. Впоследствии производство постепенно перенесут в Украину.

UASAT NANO создают не как массовый коммерческий интернет. Это защищенная инфраструктура для государственных органов, спецслужб и военных. В одной стране сеть сможет поддерживать до 100 тыс. терминалов. Отдельно команда работает над устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Параллельно STETMAN строит наземную инфраструктуру: станции, шлюзы и ядро сети. Проект нуждается в новых специалистах. Компания планирует нанять около 50 IT-специалистов и проводит обучение. Ядро сети хотят построить на 5G-архитектуре.

Военный мобильный оператор

Кроме спутниковой сети, государство рассматривает создание отдельного мобильного оператора для военных. 29 января 2026 года Минцифры подало в НКЭК изменения в план распределения радиочастот: документ открывает возможность для развертывания защищенных частных 4G/5G-сетей для ВСУ.

Речь идет либо об изолированной сети с собственным ядром и частотами, либо о модели виртуального оператора на базе существующей гражданской инфраструктуры. Эксперты считают, что такая сеть сможет обеспечить связь в радиусе до 30 км от линии боевого соприкосновения и станет резервом в случае проблем со спутниковым интернетом. Но полностью заменить спутники она не сможет, ведь сеть 4G/5G требует наземной инфраструктуры и остается уязвимой к ударам.

Заметим, сейчас Силы обороны активно пользуются Starlink. После информации об использовании терминалов россиянами на ударных БПЛА Минобороны договорилось со SpaceX, и теперь в Украине работают только верифицированные устройства. Из-за этого украинцам приходится отдельно регистрировать свои терминалы Starlink.

Источник: dou