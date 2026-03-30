YouTube имеет проблему с плейлистами, о которой никто не говорит

YouTube сильно изменился с тех пор, как Google купил платформу. Но не во всем к лучшему. Об одной из самых больших и самых недооцененных проблем платформы рассказал один из авторов Android Police и давний пользователей сервиса.





Часть функций YouTube стала значительно лучше, чем когда-либо. Небольшая часть ухудшилась. А некоторые вещи вообще не изменились. Как подписчик Premium, автор одинаково недоволен и тем, как опыт в некоторых случаях ухудшился, и тем, что очевидные проблемы YouTube до сих пор никуда не делись.

Больше всего его раздражает та проблема, которая касается именно плейлистов YouTube. И это не только проблема видеоплатформы — YouTube Music имеет ту же проблему с плейлистами. Самое обидное то, что она получает гораздо меньше внимания в соцсетях, чем заслуживает.

«Не знаю, почему об этом никто не говорит, но я больше не могу делать вид, что это пустяк. Проблема достаточно велика, чтобы о ней говорил каждый пользователь YouTube», — пишет он.

Пользователь не помнит точно, когда начал смотреть видео на YouTube, но регулярным юзером он стал более десяти лет назад. Он пользуется тем же аккаунтом Google, что и раньше, поэтому его плейлисты отражают всю длину этого пути — там есть видео, сохраненные несколько лет назад.





«Плейлисты YouTube — как безбрежное море без компаса», — говорит пользователь.

Длинный плейлист — отличный способ пережить старые воспоминания, связанные с видео. Но чем больше вы пытаетесь найти старые видео в плейлисте, тем более мучительным это становится. Несколько дней назад автор попытался сделать именно это и понял, где Google допустил ошибку с плейлистами — особенно на мобильных телефонах.

Главная претензия к странице плейлистов YouTube — отсутствие поиска внутри плейлиста. В мобильном приложении YouTube есть иконка поиска, но она универсальна и не предназначена для быстрого поиска в плейлисте. На веб-версии та же проблема, хотя там можно частично обойти ее с помощью комбинации клавиш Ctrl+G (Cmd+G на Mac). В мобильном приложении такого трюка не существует.

«Чем больше плейлист — тем больше времени потратишь на поиск видео, сохраненного годы назад», — замечает автор.

В YouTube Music эта проблема не так донимает пользователя, потому что там у него значительно меньший список. Несколько прокруток — и видны все плейлисты, которые он создал. Хотя отдельный поиск, предназначенный для быстрого нахождения видео в плейлисте, может быть сложным в реализации, Google может решить эту проблему и без него.

«YouTube может исправить проблему с плейлистами без отдельного поиска», — утверждает пользователь.

Первую музыкальную подписку автор купил на Spotify — и до сих пор платит ежегодный взнос. У него есть большие плейлисты и там, но он не сталкивается с такой же проблемой, как на YouTube:

«В плейлистах Spotify нет отдельной функции поиска, зато есть удобный ползунок прокрутки, который позволяет быстро перемещаться по странице плейлиста. Просто перетаскиваешь ползунок — и попадаешь туда, куда надо. YouTube и YouTube Music не предлагают ничего подобного», — предлагает он.

Еще больше раздражает, когда видишь перетаскиваемый ползунок в других приложениях Google — например, именно так можно быстро прокрутить до конца Google Фото, чтобы просмотреть старые снимки. То есть YouTube не имеет бояться обвинений в копировании конкурентов — компании просто нужно сделать то правильное, что она уже сделала в собственных других продуктах.

«Отдельная кнопка поиска или перетаскиваемый ползунок прокрутки — подойдет что-либо из двух», — подытоживает пользователь.

За каждым плейлистом в профиле пользователей стоит, как правило, какая-то история. Автор любит вспоминать те тяжелые времена, когда приближались экзамены и он отчаянно смотрел видеоуроки по математике, сохраняя лучшие плейлисты. Больше всего плейлистов он создал во время учебы в школе и университете — и не все они были скучными туториалами. В профиле также есть много плейлистов с видео, которые он смотрел по кругу в разные моменты своей жизни.

«Пережить все эти воспоминания заново — дорого стоит, потому что на поиск нужно время. Мой голос, возможно, слишком тихий, чтобы изменить приоритеты Google, но я надеюсь увидеть изменения в ближайшее время», — делится автор.

Проблема существует годами и касается миллионов пользователей, которые накопили длинные плейлисты на платформе. Решение очевидное и не требует от Google никаких инженерных прорывов — ползунок прокрутки уже реализован в других их продуктах, поиск внутри плейлиста является стандартом у конкурентов. Остается лишь вопрос приоритетов.

Источник: AndroidPolice