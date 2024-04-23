Spotify увеличил базу платных пользователей до 239 млн (на 14% больше, чем в прошлом году) — и планирует очередное повышение цен

Гигант потокового аудио добавил несколько новых функций (в том числе и с ИИ), подталкивая абонентов к оформлению платных подписок.

По данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года количество платных пользователей Spotify выросло на 14% по сравнению с прошлым годом — до 239 млн. Общее количество абонентов тем временем достигло 615 млн (по сравнению с 617,9 млн в прошлом году)

Для сравнения: у YouTube Premium и Music — 100 млн подписчиков (отдельные цифры не предоставляют); Apple умалчивает данные об Apple Music и последняя четкая цифра звучала в 2019 году — 60 млн подписчиков.

Общий доход Spotify вырос на 20% — до $3,8 млрд, а операционная прибыль компании составила $179 млн, превзойдя оценки.

В прошлом году Spotify поднял цены на подписки и планирует очередное повышение — примерно на $1-2 в месяц на пяти рынках до конца апреля, включая Великобританию, Австралию и Пакистан.

Дополнительно компания разрабатывает новые тарифы для аудиокниг — в 2023 году сервис впервые представил подписку на аудиокниги и говорит, что более 25% пользователей, имеющих доступ к предложению, нажимали «Воспроизвести» по крайней мере один раз.

В прошлом году компания сократила 2300 рабочих мест в три этапа увольнений: в январе, июне и декабре.