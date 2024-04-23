Новости IT-бизнес 23.04.2024 в 14:17 comment views icon

Spotify увеличил базу платных пользователей до 239 млн (на 14% больше, чем в прошлом году) — и планирует очередное повышение цен

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Spotify увеличил базу платных пользователей до 239 млн (на 14% больше, чем в прошлом году) — и планирует очередное повышение цен

Гигант потокового аудио добавил несколько новых функций (в том числе и с ИИ), подталкивая абонентов к оформлению платных подписок.

По данным Bloomberg, в первом квартале 2024 года количество платных пользователей Spotify выросло на 14% по сравнению с прошлым годом — до 239 млн. Общее количество абонентов тем временем достигло 615 млн (по сравнению с 617,9 млн в прошлом году)

Общий доход Spotify вырос на 20% до $3,8 млрд, а операционная прибыль компании составила $179 млн, превзойдя оценки.

В прошлом году Spotify поднял цены на подписки и планирует очередное повышение примерно на $1-2 в месяц на пяти рынках до конца апреля, включая Великобританию, Австралию и Пакистан.

Дополнительно компания разрабатывает новые тарифы для аудиокниг — в 2023 году сервис впервые представил подписку на аудиокниги и говорит, что более 25% пользователей, имеющих доступ к предложению, нажимали «Воспроизвести» по крайней мере один раз.

В прошлом году компания сократила 2300 рабочих мест в три этапа увольнений: в январе, июне и декабре.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy.
Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків.
Записатися на курс

Расточительство и увольнения: Spotify пригласила работников на масштабную вечеринку, а затем уволила 1500 из них — и это не все


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить