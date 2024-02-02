Новости Софт 02.02.2024 в 13:31 comment views icon

У YouTube Premium и Music — 100 млн подписчиков (количество удвоилось с сентября 2021-го)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

У YouTube Premium и Music — 100 млн подписчиков (количество удвоилось с сентября 2021-го)

Количество платных пользователей YouTube Premium и YouTube Music увеличилось на 20 млн за год и достигло 100 млн. По сравнению с сентябрем 2021 года — количество подписок выросло вдвое.

В прошлом году в США стоимость подписки YouTube Premium выросла на $2 в месяц. В Украине индивидуальная подписка YouTube Premium стоит 99 грн в месяц (студенческая почти вдвое дешевле), тогда как семейный план на 6 человек — 149 грн в месяц.

Отдельное количество подписчиков для YouTube Music (Premium включает доступ к этой услуге) в компании не называют, однако сервис точно все еще отстает от Spotify, который в сентябре похвастался 220 млн подписчиков премиального тарифа. Apple так же умалчивает данные об Apple Music: последняя четкая цифра звучала в 2019 году — 60 млн подписчиков.

Между тем YouTube все агрессивнее подталкивает пользователей к переходу на платный тариф — в мае прошлого года платформа при обнаружении включенного блокировщика рекламы начала ограничивать просмотр видео на платформе в браузере и выдавала соответствующий Pop-Up с предупреждением, а в ноябре начала замедлять работу сайта для пользователей с включенными блокировщиками рекламы.

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