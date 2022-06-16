Справку о несудимости заменила выписка — документ можно получить онлайн

Справку о несудимости заменила выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», который можно получить за считанные минуты онлайн в личном кабинете на сайте ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Справка о несудимости — одна из самых популярных справок среди украинцев. Эта справка необходима для оформления на работу, получения визы для выезда за границу, участия в тендере, усыновления, установления опеки, оформления гражданства, вступления в территориальную оборону. Ее запуск в «Дия» стал одним из ключевых анонсов во время 4-го Diia Summit 8 февраля, однако после отключения и переноса государственных реестров из-за войны эта услуга, как и многие другие, пока не вернулась. По данным МВД, ежегодно украинцы заказывают более 500 тысяч справок о несудимости.

Чтобы получить справку, нужно сначала войти в «Личный кабинет» — и предварительно пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA. После авторизации заполните все поля и отправьте запрос. Его автоматическая обработка происходит практически мгновенно и уже через несколько минут появится выдержка в электронном виде с QR-кодом, позволяющим проверить силу документа, уверяют разработчики.

Поскольку выписка является электронным документом, то апостиль на нем не ставится, поскольку это не предусмотрено законодательством.