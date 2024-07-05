Новости Технологии 05.07.2024 в 18:23 comment views icon

Спрос на павербанки в Украине вырос втрое: чаще всего покупают Xiaomi и Xipin, а цена стартует от ₴500

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Спрос на павербанки в Украине вырос втрое: чаще всего покупают Xiaomi и Xipin, а цена стартует от ₴500

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

«Фокстрот», «Эпицентр», Rozetka и Comfy отчитываются о рекордных продажах энергооборудования — павербанков, генераторов, зарядных станций и солнечных панелей.

Украинский Forbes узнал, какие модели пользуются наибольшим спросом и по какой цене их предлагают (согласно данным сайта Hotline) — кратко пересказываем основное.

Павербанки

  • Продажи павербанков в Украине в этом году выросли в среднем втрое по сравнению с 2023-м
  • Самые популярные бренды: Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo и Colorway
  • Цены на павербанки Xiaomi стартуют от ₴549

Зарядные станции

  • В целом, если сравнивать с прошлым годом, продажи зарядных станций выросли в 5-10 раз. Сеть «Фокстрот», к примеру, только в течение июня продала на 120% больше зарядных станций
  • Самые популярные бренды: EcoFlow, Bluetti и Anker
  • Цены на EcoFlow в Украине стартуют от ₴9 900

Генераторы

  • Продажи генераторов в Украине в среднем выросли в 4 раза.
  • Самые популярные бренды: Forte, Werk и RZTK
  • Цены на генераторы 5 кВт стартуют от ₴12 950

Солнечные панели

  • По данным сети «Фокстрот», несмотря на то, что солнечные панели относительно новая категория для многих крупных ритейлеров и годовой статистики нет, однако рост спроса уже наблюдается (и их, кстати, часто покупают не только для частных домов, но и для квартир, где устанавливают их на балконы вместе с генераторами).
  • Самый популярный бренд: EcoFlow
  • Цена одной панели EcoFlow мощностью 100 Вт стартует от ₴7 999.
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