«Фокстрот», «Эпицентр», Rozetka и Comfy отчитываются о рекордных продажах энергооборудования — павербанков, генераторов, зарядных станций и солнечных панелей.

Украинский Forbes узнал, какие модели пользуются наибольшим спросом и по какой цене их предлагают (согласно данным сайта Hotline) — кратко пересказываем основное.

Павербанки

Продажи павербанков в Украине в этом году выросли в среднем втрое по сравнению с 2023-м

Самые популярные бренды: Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo и Colorway

Цены на павербанки Xiaomi стартуют от ₴549

Зарядные станции

В целом, если сравнивать с прошлым годом, продажи зарядных станций выросли в 5-10 раз. Сеть «Фокстрот», к примеру, только в течение июня продала на 120% больше зарядных станций

Самые популярные бренды: EcoFlow, Bluetti и Anker

Цены на EcoFlow в Украине стартуют от ₴9 900

Генераторы

Продажи генераторов в Украине в среднем выросли в 4 раза.

Самые популярные бренды: Forte, Werk и RZTK

Цены на генераторы 5 кВт стартуют от ₴12 950

Солнечные панели

По данным сети «Фокстрот», несмотря на то, что солнечные панели относительно новая категория для многих крупных ритейлеров и годовой статистики нет, однако рост спроса уже наблюдается (и их, кстати, часто покупают не только для частных домов, но и для квартир, где устанавливают их на балконы вместе с генераторами).

Самый популярный бренд: EcoFlow

Цена одной панели EcoFlow мощностью 100 Вт стартует от ₴7 999.

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