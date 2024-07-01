Гибридная СЭС за ₴150 тысяч и инверторный генератор на сдачу — в какие суммы украинцам обходится «энергонезависимость»?

Только в Киеве средняя продолжительность отключения электроэнергии достигала 9 часов в сутки в июне, а на зиму по «базовому прогнозу» некоторые эксперты прогнозируют блэкауты по 12 часов.

В украинском Forbes исследовали, как вырос спрос на генераторы, зарядные станции и солнечные панели в Украине, а также проанализировали цены — коротко пересказываем основное.

Для начала немного «магазинной» статистики:

В мае продажи генераторов в Rozetka увеличились в 3 раза по сравнению с маем 2023-го, а в первой декаде июня — в 5,5 раза. Компания также фиксирует аномальный спрос на зарядные станции и повербанки — рост продаж в 10 и 8 раз соответственно.

В сети «Эпицентр» продажи генераторов выросли в 2,4 раза по сравнению с мартом-апрелем. В июне — почти втрое.

В Comfy продажи генераторов в этом году выросли в 4 раза, и уже начинает ощущаться дефицит. Продажи зарядных станций за последний год увеличились в 5 раз.

Активно украинцы покупают и солнечные панели — в мае продажи СЭС выросли в 3,5 раза, по данным Rozetka. Также недавно продавать панели начали «Эпицентр» и Yasno.

По данным директора по продажам в компании-дилере генераторов «Квітка» Павла Ройко, лидируют в спросе среди населения инверторные генераторы мощностью 3-5 кВт (они тише и стабильно держат напряжение) и бензиновые 5-8 кВт; тогда как бизнес покупает дизельные генераторы различных мощностей.

В компании-дилере GTM больше всего покупают генераторы «газ-бензин», которые часто подключаются к газовой трубе без разрешений, что не слишком безопасно. Если говорить о ценах, то самый простой бензиновый генератор мощностью 1 кВт можно купить от 4099 до 10 800 грн, согласно данным сервиса e-katalog.

Тем временем стоимость установки на частный дом гибридной СЭС мощностью 3 кВт достигает 150 000 грн, согласно расчету компании «Атмосфера».

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Касаемо спроса на зарядные станции, то украинцы предпочитают такие известные бренды как EcoFlow, Bluetti и Anker. По данным Rozetka, чаще всего покупают EcoFlow RIVER 2 (300 Вт / 256 Вт-ч) — цены на модели этого производителя в Украине стартуют от 8890 грн, согласно данным сервиса Hotline. Директор по розничной торговле «Эпицентра» Дмитрий Танько говорит, в их сети наблюдается повышенный интерес к устройствам на 1-2 КВт, которые позволяют обеспечить освещение и функционирование бытовых приборов (холодильника, телевизора, роутера).

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