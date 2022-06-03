Спустя 9 непростых месяцев Firefly Aerospace готовится к июльскому запуску своей ракеты Alpha

Прошло девять месяцев с момента первого запуска ракеты Firefly Alpha с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. К сожалению, один из четырех основных двигателей ракеты вышел из строя примерно через 15 секунд, через 2 минуты ракета была потеряна. В дополнение к проблемам с ракетой, Firefly также нарушила правила, установленные Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). В декабре ВВС заблокировали работу Firefly на космодроме Ванденберг из-за того, что основой инвестор компании — украинец Макс Поляков. Весной он продал свою долю в Firefly и компания получила доступ к стартовой площадке, пишет Ars Technica.

Теперь вторая ракета готовится к запуску уже этим летом. В планах Firefly Aerospace — до конца этого года найти инвестора, который заменит Полякова.

Первый запуск легкой ракеты-носителя Firefly Alpha в сентябре 2021 года закончился неудачей — она потеряла ориентацию из-за сбоя в работе одного из четырех двигателей Reaver первой ступени и была уничтожена.

Firefly отметила еще одну проблему при первом полете Alpha: корпус ракеты начал колебаться. Это явление известно как «хвост виляет собакой». На испытательном стенде этого не было, потому что сам стенд поглощал вибрации.

Перед запуском первой Alpha она была испытана 18 раз. Вторая ракета была испытана один раз.

Оборудование для второго полета уже находится в Ванденберге. Компания все еще ожидает разрешения на запуск от Федерального управления гражданской авиации, но предварительная дата — 17 июля.

С 2017 года Firefly привлекла около 300 миллионов долларов, а капитал от AE Industrial Partners помог компании достичь рабочего статуса Alpha. Эта частная инвестиционная компания из Флориды.

В дополнение к испытательному запуску в июле, что третья и четвертая ракеты находятся в производстве, и, если дела пойдут хорошо, Firefly запустит в общей сложности три миссии в этом году.

Firefly Aerospace — это частная аэрокосмическая компания, созданная на базе Firefly Space Systems. Ее в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Макс Поляков. В начале 2022 года под давлением правительства США ему пришлось продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace за один доллар. У него было 58% акций компании.

После нападения россии на Украину Поляков заявил, что готов инвестировать в военные и разведывательные технологии, направленные на упрочнение безопасности нашей страны.

В марте он пожертвовал 1 миллион долларов США гражданам Украины в ответ на просьбу мэра Днепра Бориса Филатова. Деньги пойдут в фонд «ТАПС-Украина» в Днепре.