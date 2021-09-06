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Конец прошлой недели запомнился, в числе прочего, первым запуском американо-украинской ракеты FireFly Alpha, который завершился взрывом на этапе работы первой ступени из-за нештатной ситуации и отклонения от расчетной траектории полета. В воскресенье, 5 сентября, Firefly Aerospace, принадлежащая украинцу Максиму Полякову, опубликовала качественное видео с моментом взрыва, а также раскрыла новые детали инцидента.

Первый тестовый запуск легкой ракеты-носителя FireFly Alpha по программе DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission) был запланирован на 3 сентября 2021 года. Первая попытка запуска была прервана на последних секундах обратного отсчета из-за технических причин, но затем таймер перезапустили для второй попытки, и в 04-59 по киевскому времени ракета стартовала с площадки SLC-2W на базе Ванденберг ВВС США. Примерно на 145 секунде полета на этапе работы первой ступени (после прохождения точки максимального аэродинамического сопротивления и до отделения первой ступени) ракета взорвалась.

Официальное видео с ключевыми моментами запуска Firefly Alpha FLTA001, в том числе контролируемым взрывом

Согласно заявлению Firefly, ракета успешно стартовала, но примерно через 15 секунд с момента старта внепланово отключился второй двигатель. Ракета продолжала набирать высоту и оставалась контролируемой в течение примерно 145 секунд, но скорость набора высоты была недостаточно высокой из-за недостатка тяги одного из четырех двигателей (того, который отключился).

«Было непросто сохранять контроль над ракетой без управления вектором тяги второго двигателя. Alpha смогла компенсировать это на дозвуковых скоростях, но при переходе через околозвуковой и сверхзвуковой барьер, где сложнее всего сохранять контроль, управление вектором тяги трех двигателей было недостаточным, и ракета вышла из-под контроля. Команда прервала миссию с использованием взрывной системы прекращения полета (FTS). Ракета взорвалась по команде ЦУПа, а не сама по себе». из заявления Firefly

Firefly Aerospace продолжает расследование, чтобы установить точную причину внепланового отключения двигателя, и обещает назвать первопричину, как только оно завершится.

Несмотря на то, что ракете не удалось достичь орбиты, Firefly Aerospace считает запуск большим достижением и с оптимизмом смотрит в будущее. Ранее компания заявляла о планах выполнять по два запуска в месяц. Еще в конце 2020 года Firefly Aerospace подписала контракт на четыре запуска с Adaptive Launch Solutions. Также у нее есть контракт NASA на запуск малых спутников на общую сумму 9,8 миллиона долларов и контракт со SpaceX — ракета Falcon 9 доставит посадочный аппарат Blue Ghost на Луну в рамках проекта «Артемида».