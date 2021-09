Американо-украинская компания Firefly Aerospace провела первый запуск легкой ракеты-носителя FireFly Alpha, однако уже после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза. Трансляция запуска проходила на YouTube.

История американской Firefly Aerospace началась в 2014 году — тогда стартап назывался FireFly Space Systems. Вскоре после дебюта проект легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha на метане столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году основателям пришлось выставить активы и интеллектуальную собственность FireFly Space Systems на продажу. Покупателем выступил украинский предприниматель Максим Поляков, а точнее его компания EOS Launcher. Сумма сделки составила $75 млн. После слияния с EOS Launcher FireFly Space Systems была переименована Firefly Aerospace, а часть производственных мощностей и разработки была перенесена в Украину — в Днепр. Там сейчас находится научно-исследовательский центр, оснащенный самым большим в нашей стране промышленным 3D-принтером для высококачественной печати металлом. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио.

С 2017 года Firefly Aerospace разрабатывает двухступенчатую (кислородно-керосиновую) ракету сверхлегкого класса Firefly Alpha. Она способна выводить полезную нагрузку массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов — на солнечно-синхронную. В конструкции ракеты используются композитные материалы, включая углеродное волокно, а также ряд оригинальных решений технология вытеснения (сжатый газ вытесняет горючее и окислитель из баков, позволяя обойтись без турбонасоса) и технология клиновоздушного ракетного двигателя. Ориентировочная стоимость запуска Firefly Alpha — около $15 млн.

Изначально компания с собственником украинцем (Максим Поляков) и офисом в Днепре планировала первый запуск на 2020 год, но в итоге после нескольких отсрочек он состоялся 3 сентября 2021 года и, к сожалению, завершился неудачей — накануне компания провела успешный статический прожиг ракеты FireFly Alpha.

Ракета успешно стартовала с площадки SLC-2W на базе Ванденберг ВВС США 3 сентября в 4:59 по киевскому времени (первый отсчет был остановлен, и запуск был произведен после второго). Во время запуска ракета столкнулась с неполадками при работе первой ступени и не смогла выйти на орбиту. Первые визуальные признаки возможной проблемы проявились спустя 1 минуту 47 секунд после старта. Спустя 2 минуты 18 секунд ракета достигла сверхзвуковой скорости, а через 11 секунд она взорвалась.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc

— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021