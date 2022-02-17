Максим Поляков продав свою частку (58%) в Firefly Aerospace співзасновнику — за $1. ЇЇ оцінювали в понад $500 млн

Український підприємець Максим Поляков вийшов зі складу власників аерокосмічної компанії Firefly Aerospace — пакет у 58% акцій, що належав Полякову, купив співзасновник Томас Маркусік всього за $1. Про це Максим Поляков написав у дописі на своїй сторінці в Facebook.

За даними CrunchBase, з моменту заснування Firefly Aerospace залучила близько $200 млн інвестицій. Востаннє Firefly Aerospace проводила раунд фінансування у травні 2021 року — тоді компанія залучила додаткові $175 млн та отримала оцінку в $1 млрд. Таким чином, вартість пакету акцій, що належав Полякову, складала більше як $500 млн.

Український підприємець пояснив продаж тиском з боку регуляторів США — якщо пам’ятаєте, наприкінці 2021 року Bloomberg повідомляв, що уряд США попросив Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc., через нібито проблеми національної безпеки. В США висловили занепокоєність, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які працюють над власними ракетними програмами.