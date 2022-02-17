Максим Поляков продав свою частку (58%) в Firefly Aerospace співзасновнику — за $1. ЇЇ оцінювали в понад $500 млн
Український підприємець Максим Поляков вийшов зі складу власників аерокосмічної компанії Firefly Aerospace — пакет у 58% акцій, що належав Полякову, купив співзасновник Томас Маркусік всього за $1. Про це Максим Поляков написав у дописі на своїй сторінці в Facebook.
За даними CrunchBase, з моменту заснування Firefly Aerospace залучила близько $200 млн інвестицій. Востаннє Firefly Aerospace проводила раунд фінансування у травні 2021 року — тоді компанія залучила додаткові $175 млн та отримала оцінку в $1 млрд. Таким чином, вартість пакету акцій, що належав Полякову, складала більше як $500 млн.
Український підприємець пояснив продаж тиском з боку регуляторів США — якщо пам’ятаєте, наприкінці 2021 року Bloomberg повідомляв, що уряд США попросив Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc., через нібито проблеми національної безпеки. В США висловили занепокоєність, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які працюють над власними ракетними програмами.
«Я передаю всі свої 58% акцій Firefly за 1 долар у власність співзасновнику та бізнес-партнеру Тому. Шановні CFIUS, ВПС та ще 23 різних агентства США, що зрадили мене та засуджували всі мої дії останні 15 місяців. Сподіваюсь, тепер ви задоволені. Історія нас розсудить. Макс любить Україну і так — у мене український паспорт і я засновник Firefly! Прощавай, моя “пташко”. Я пишаюсь тим, що зробив, для душі і спадщини своєї землі!!!»
Максим Поляков,
Український підприємець та колишній власник Firefly Aerospace