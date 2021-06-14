Square Enix анонсировала спиноф Final Fantasy, ремастер игр с 1 по 6, показала Чёрную Пантеру из расширения Marvel’s Avengers War For Wakanda





Компания Square Enix рассказала на выставке E3 2021 о нескольких своих грядущих проектах. Одним из них стал следующий спин-офф Final Fantasy, насыщен боевыми действиями, в том числе сражениями на гигантских мечах. Полное название этой игры звучит как Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Игра является результатом сотрудничества между ветеранами Final Fantasy Тэцуя Номура и Казусиге Нодзима и известной студией экшн-игр Team Ninja. Компания показала трейлер, демонстрирующий особенности игры.

Пока неясно, как именно игра связана с остальной частью франшизы, но описание определённо звучит очень похоже на Final Fantasy. Джек и его союзники, Эш и Джед, горят решимостью победить Хаос, открывая ворота в Храм Хаоса. Тем не менее, остаются сомнения — действительно ли они Воины Света, предсказанные пророчеством? В процессе игры предстоит выяснить это, попутно окунувшись в мир тёмного фэнтези и динамичных сражений. Игра Stranger of Paradise Final Fantasy Origin должна выйти в 2022 году для платформ ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Демо-версия для PS5 будет доступна до 24 июня.

Поклонников Final Fantasy ожидал ещё один приятный сюрприз. Компания Square Enix объявила, что первые шесть основных игр Final Fantasy будут обновлены для Steam, Android и iOS. Каждая игра будет выпущена отдельно в рамках Pixel Remaster Series. Однако компания пока не сообщила о сроках выпуска, кроме того факта, что они «скоро появятся». В публикации Square Enix по поводу выхода Pixel Remaster Series говорится, что игры получат «идеальный пиксельный макияж». Можно предположить, что игры будут улучшенными версиями оригиналов, которые сохранят первоначальный визуальный стиль (в отличие от 3D-ремастеров).

Наконец, Square Enix поделилась некоторыми дополнительными сведениями о дополнении War For Wakanda к игре Marvel’s Avengers. В этом дополнении команду супергероев пополнит Чёрная Пантера. Компания опубликовала новый кинематографический трейлер, который представляет самого короля Ваканды. Его лицо не видно четко, пока он не наденет маску Чёрной Пантеры. Супергерой будет защищать Ваканду от Кло. Злодей который проник в Ваканду, чтобы украсть вибраниум для своих собственных планов.

На странице трейлера указано, что дополнение War For Wakanda выйдет в августе этого года. Расширение будет бесплатным для тех игроков, которые уже владеют игрой Marvel’s Avengers на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. Расширение якобы планировалось выпустить раньше, но было отложено из-за печальной и внезапной кончины Чедвика Боузмана, сыгравшего супергероя в фильме Marvel.

Источник: The Verge 1, 2, 3