Актер Чедвик Боузман (Черная пантера в фильмах Marvel) умер от рака в возрасте 43 лет

Американский актер Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет. Он ушел из жизни 28 августа в своем доме в окружении семьи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его твиттере.

В 2016 году у Чедвика Боузмана обнаружили рак толстой кишки. На момент диагностирования болезнь была на третьей стадии. Впоследствии болезнь перешла в четвертую стадию. Последние четыре года актер получал все необходимое лечение.

Боузман известен в первую очередь по роли Черной пантеры в фильмах киновселенной Marvel. Его дебют в образе Черной пантеры состоялся в фильме «Первый мститель: Противостояние» 2016 года. В 2018 году вышел сольный фильм «Черная пантера» с его участием. Он также возвращался к роли Черной пантеры в фильмах «Мстители: Война бесконечности» (‎2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Соболезнования в связи со смертью актера выразил продюсер и руководитель Marvel Studios Кевин Файги, а также многие другие актеры по цеху и знаменитости.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed🙏🏿 RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) August 29, 2020

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever https://t.co/j5JWSeiqd5 — chris pratt (@prattprattpratt) August 29, 2020