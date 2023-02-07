Сравнительное видео Hogwarts Legacy: быстрее загружается на PS5, частота кадров выше на Xbox Series X

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором сравнивается игра Hogwarts Legacy, запускаемая на различных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S. В ролике подчёркиваются различия между разными версиями.

В целом, можно отметить, что версия для PlayStation 5 имеет преимущество перед Xbox Series X в отношении времени загрузки и производительности в режиме трассировки лучей. В то же время версия для Xbox Series X обеспечивает лучшую производительность во всех остальных режимах. Также автор видео сделал следующие выводы:

Версии для PS5 и Xbox Series X имеют по 5 графических режимов. Режим высокого качества обеспечивает настройки, сопоставимые с пресетами High/Ultra на ПК с разрешением 1800p и частотой 30 кадров в секунду без трассировки лучей.

Трассировка лучей применяется к теням и отражениям (за исключением воды), теням и окружающему затенению в гибридном режиме с обычным освещением. Однако RT генерирует слишком много шума на некоторых поверхностях на консолях и ПК.

Трассировка лучей на PS5 и Xbox Series X вызывает снижение дальности прорисовки и качества текстур.

Hogwarts Legacy на Xbox Series S не поддерживает трассировку лучей и имеет только 3 графических режима.

Тени в режиме Quality (Fidelity) имеют более высокое разрешение на PS5 по сравнению с Xbox Series X.

На консолях (кроме Xbox Series S) можно разблокировать частоту кадров.

Режим Quality на консолях повышает качество текстур, дальность прорисовки, улучшает отображение теней, растительности и освещение.

Все версии страдают от подвисаний внутри замка при перемещении по комнатам. Бывают случаи застревания в дверном проёме до окончания загрузки следующей комнаты.

В версии Xbox Series S наблюдается меньшая плотность NPC.

Режимы Balanced и Performance HFR можно включить только на дисплеях, совместимых с частотой 120 Гц.

Трассировка лучей на ПК слишком требовательна по сравнению с результатом. Это тот случай игры, когда традиционная система освещения является основой разработки, а трассировка лучей – «ненужным улучшением».

Напомним, игра Hogwarts Legacy рассказывает о временах, предшествующих событиям книг о Гарри Поттере. Выход игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК запланирован на 10 февраля. Консоли PlayStation 4 и Xbox One получат игру 4 апреля, а Nintendo Switch – 25 июля 2023 года.

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Источник: wccftech