Стали известны характеристики и цена умных часов Huawei Watch Fit

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Компания Huawei работает над созданием новой модели умных часов Watch Fit, также известных под кодовым названием Stia. Благодаря утечке появилась возможность ознакомиться с дизайном и техническими характеристиками этого устройства.

Согласно имеющейся информации, умные часы Watch Fit оснащены вытянутым дисплеем диагональю 1,64 дюйма. В устройстве используется AMOLED панель с разрешением 456×280 точек. Яркость изображения регулируется при помощи сенсора освещённости окружающей среды. В часах интегрированы акселерометр, барометр и модуль GPS навигации. Также сообщается о наличии сенсора сердечного ритма.

Устройство способно отслеживать физическую активность, контролировать количество пройденных шагов, фазы сна, пульс и уровень стресса. Для борьбы со стрессом есть предустановленные дыхательные упражнения. Встроенная батарея обеспечивает до 10 дней работы в автономном режиме. Заявлена водонепроницаемость 5ATM. Часы могут использоваться совместно со смартфонами, работающими под управлением Android 5.0 или iOS 9.0 и более новых версий.

По предварительным данным, умные часы Huawei Watch Fit будут представлены в начале сентября и поступят в продажу по рекомендованной розничной цене €119.

Источник: gsmarena