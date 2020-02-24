Стандарт PCI Express 6.0 достиг версии 0.5, финальные спецификации будут готовы в 2021 году





В прошлом году отраслевая организация PCI-SIG, занимающаяся развитием и продвижением шины PCI Express (PCIe), сообщила о готовности финальных спецификаций новой версии стандарта PCIe 5.0 и сразу перешла к разработке следующей версии PCIe 6.0. На днях рабочая группа опубликовала спецификацию Revision 0.5, в которой в большей степени нашли отражения замечания и предложения членов PCI-SIG, собранные после публикации версии 0.3. Revision 0.3 в октябре прошлого года.

Между принятием стандартов PCIe 3.0 и PCIe 4.0 прошло семь лет, но сейчас разработка осуществляться по двухлетнему циклу. В PCI-SIG, оценивая ход разработки PCIe 6.0, с уверенностью говорят о завершении разработке и публикации финальных спецификаций следующей версии шины в 2021 году.

Новая версия стандарта PCIe 6.0 по традиции удвоит пропускную способность по сравнению с предшественником — до 64 и 256 ГТ/с (гигатранзакций в секунду). Последнее значение соответствует максимальной пропускной способности для 16 линий суммарно. Достичь столь больших скоростей удалось благодаря применению амплитудно-импульсной модуляции с четырьмя уровнями (PAM-4), которая широко применяется в сетевых технологиях. Среди других ключевых особенностей PCIe 6.0 выделяют механизм исправления ошибок с малой задержкой (FEC) и изменения для повышения эффективности полосы пропускания. Разумеется, PCIe 6.0 сохранит совместимость с предыдущими стандартами PCIe.

В PCI-SIG выделяют пять ключевых этапов разработки PCI Express 6.0. Первый (уже пройденный) — версия 0.3 с утверждением концепции и основных характеристик PCIe 6.0. Текущий этап (версия 0.5) — первая рабочая версия спецификации, охватывающая ключевые аспекты архитектуры и предложения заинтересованных сторон. К слову, на этом этапе члены организации еще могут внести изменения с целью расширения функциональных возможностей. Следующий шаг и выпуск версии 0.7 считается завершенным проектом, все согласовано и проверено. После этого больше никакие функциональные изменения не вносятся.

На этапе выпуская версии 0.9 происходит закрытие вопросов интеллектуальной собственности и прочих мелких нюансов, а версия 1.0 — финальная версия стандарта, готовая к внедрению в коммерческих устройствах. Повторимся, она должна быть готова в 2021 году. А вот когда ждать первые устройства с PCIe 6.0 — очень не скоро. Потребуется еще минимум несколько лет на широкое распространение PCIe 4.0, и пока можно лишь гадать о сроках принятия рынком PCIe 5.0.

Следующий анонс и подробности касательно PCI Express 6.0 ожидается на будущей конференции PCI-SIG Developers Conference 2020 в начале лета.

Источник: PCI-SIG