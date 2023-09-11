Starfield обошла Skyrim в Steam с 330 тыс. одновременных игроков, но рейтинг снизился до 77%

Уикэнд после полноценного релиза Starfield продемонстрировал высокий интерес аудитории к новой RPG от Bethesda. Вечером 9 сентября было зафиксировано почти 314 тыс. одновременных игроков Starfield (предыдущий рекорд 269,2 тыс. наблюдался 6 сентября), а уже вечером 10 сентября был достигнут новый рекордный показатель ─ 330,7 тыс. одновременных игроков.

Тем самым по количеству одновременных игроков Starfield смогла опередить предыдущий хит Bethesda ─ The Elder Scrolls V: Skyrim. Вышедшая почти 13 лет назад игра на пике своей популярности привлекала 287,4 тыс. одновременных игроков.

Однако у старого доброго Скайрима есть свой туз в рукаве. На данный момент игра имеет 94% положительных отзывов игроков в Steam. Однако новая игра Starfield не может похвастаться таким же результатом. На момент релиза она имела 87% положительных отзывов в Steam. Но менее чем за неделю этот показатель опустился до 77%. Некоторые игроки критикуют игру за скучные миссии и не самое впечатляющее повествование. К тому же нарекания вызывает недостаточная производительность игры. Возникали жалобы на плохую оптимизацию Starfield на ПК, в ответ на что глава Bethesda Тодд Ховард порекомендовал обновить компьютер, так как это игра следующего поколения с продвинутыми технологиями.