Новини Ігри 06.09.2023 о 12:20

Відбувся повноцінний реліз Starfield — в Steam гра має 87% схвальних відгуків, а піковий онлайн перевищив 250 тис. гравців

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Вадим Карпусь

Автор новин

Гра Starfield нарешті стала доступною для всіх охочих. З 1 вересня долучитися до неї могли виключно покупці версії Premium Edition, а 6 вересня відбувся її повноцінний реліз. Отже, тепер її можуть запускати власники стандартних видань та передплатники сервісу GamePass.

Состоялся полноценный релиз Starfield – в Steam игра имеет 87% одобрительных отзывов, а пиковый онлайн превысил 250 тыс. игроков

Starfield вийшла у Steam вночі й відразу досягла пікового онлайну понад 250 тис. гравців. Наразі свої відгуки про гру залишили майже 10 тис. користувачів Steam, й загалом відгуки «дуже схвальні». 87% гравців позитивно оцінюють гру. Раніше вона отримала перші оцінки від 7 до 10 та середнє значення 88 на Metacritic. Також пропонуємо ознайомитись з технічним оглядом Starfield.

Нагадаємо, Starfield ─ це довгоочікуваний проєкт у жанрі RPG від Bethesda, який геймдиректор Тодд Ховард схарактеризував як «Skyrim у космосі». Також варто зазначити, що це перший новий ігровий всесвіт Bethesda за 25 років. Основний сюжет зосереджено на групі дослідників космосу Constellation. В столиці New Atlantis можна зустріти багато неігрових персонажів (NPC), які просто живуть своїм життям, знайти квести, прослухати різні діалоги. А ще розробники обіцяють великий космічний простір та понад 1000 планет, доступних для відвідування гравцями, дослідження, облаштування аванпостів. Хоча планети, на перший погляд, здаються порожніми.

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