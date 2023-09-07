Тодд Ховард про оптимізацію Starfield ─ «Це некст-ген гра, тож треба просто оновити ПК»

Під час одного з останніх інтерв’ю Bloomberg Technology, присвяченому запуску Starfield, Тодд Ховард із Bethesda та глава Xbox Філ Спенсер розповідали про ігровий бізнес. Проте захід розпочався з того, що Ед Ладлоу з Bloomberg досить різко ставить Говарду питання аудиторії:

«Чому ви не оптимізували цю гру для ПК?»

Тодд Ховард трохи забарився з відповіддю, але незабаром заявив, що насправді розробники оптимізували гру для ПК (тоді Філ Спенсер не зміг стримати смішок). Ховард додав, що гра працює відмінно, вона є комп’ютерною грою наступного покоління, і в ній компанія реалізувала просунуті технології. Також у своїй відповіді він сказав, що гравцям, можливо, потрібно буде «оновити свій ПК для цієї гри». Наприкінці своєї промови він зазначив, що в Starfield «відбувається багато чудових речей, і фанати на неї приголомшливо реагують».

Зазначимо, після релізу гри деякі користувачі скаржилися на погану продуктивність Starfield, незадовільну якість графіки та погану оптимізацію. На погану оптимізацію скаржаться більшість авторів негативних відгуків на гру у Steam.