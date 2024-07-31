Стартап из Австралии запустил завод, который будет создавать кирпичи в стиле Lego из разрушенных зданий в Украине

Блоки будут использовать для строительства критической инфраструктуры или укрытий.

Австралийский стартап Mobile Crisis Construction (MCC) разработал новый метод превращения обломков разрушенных зданий в кирпичи, а точнее в строительные блоки, которые будут использовать для строительства по принципу конструкторов Lego.

Такие блоки легче для процесса строительства по сравнению с обычным кирпичом (их просто будут складывать в конструкции без специального раствора), что делает их идеальным вариантом в случаях войны или катастроф.

Мобильный завод MCC можно транспортировать в 3-метровом транспортном контейнере, а для работы понадобится дизельный генератор. Молотковая мельница превратит обломки в мелкий порошок, а машина смешает его с водой и цементом и превратит в строительные блоки.

По данным MCC, такая установка может создать до 8000 блоков в день, чего достаточно для строительства трех больших домов (согласно с расчетами New Atlas). При этом на то, чтобы блок затвердел понадобится около недели, а полной прочности можно достичь через 28 дней.

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По данным стартапа, такие блоки «устойчивы к землетрясениям, пожарам и циклонам».

MCC провела краудфандинговую кампанию, чтобы отправить одну из своих машин в Украину для строительства укрытий и критической инфраструктуры под Киевом. Стоимость установки — около $80 тысяч.

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