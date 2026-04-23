Новости Кино 23.04.2026

"Укрытие" / Silo 3 сезон получил тизер и дату выхода: новые подробности сюжета

Вадим Карпусь

"Таємниця бункера" / Silo 3 сезон отримав тизер та дату виходу: нові подробиці сюжету

Постапокалиптический сериал «Укрытие» / Silo вернется с третьим сезоном уже 3 июля 2026 года. Новый тизер не только подтвердил дату премьеры, но и намекнул, что шоу серьезно изменится и не будет похожим на первые два сезона одного из лучших научно-фантастических сериалов Apple TV.


Хоть видео показывает лишь фрагменты будущих событий, оно дает понять направление развития сюжета. Авторы и раньше позволяли себе отклонения от книг Хью Гауи, и третий сезон, похоже, продолжит эту тенденцию.

Новый подход к истории в сериале «Укрытие»

Второй роман трилогии — Shift — почти полностью построен как флешбэк. Он объясняет происхождение подземных бункеров и события, которые привели к апокалипсису. Поскольку финал второго сезона сериала совпадает с завершением первой книги Wool («Бункер. Книга 1: Шерсть»), логично, что дальше история пойдет именно по этому пути.

Тизер подтверждает, что зрителям покажут, как выглядел мир до катастрофы и почему люди вынуждены были переселиться под землю. В кадрах виден контраст — зеленый и живой мир сменяется на разрушенную реальность.


В то же время сериал «Укрытие» не будет копировать книгу полностью. В романе главная героиня появляется только в конце, но в сериале Ребекка Фергюсон останется в центре событий. Это означает, что сюжет будет параллельно развиваться в двух временных линиях — прошлом и настоящем.

Один из ключевых поворотов — состояние Джульетты после событий второго сезона. Она выживет после инцидента в термической камере, но потеряет память. Пока она восстанавливается, Бункер 18 столкнется с новой угрозой, вероятно, связанной с Камиллой Симс.

Потеря памяти меняет баланс сил. Несмотря на доверие людей, Джульетта не сможет сразу возглавить сообщество. Это открывает путь для Камиллы, которая может захватить власть и изменить ситуацию после событий второго сезона.

Если Бернард выживет, он, вероятно, поможет Джульетте вернуть память и противостоять новой угрозе. Ведь в финале второго сезона его взгляды заметно изменились.

Параллельно сериал «Укрытие» покажет события «до катастрофы». В центре этой сюжетной линии будут журналистка Хелен Дрю и конгрессмен Дэниел Кин, которые раскрывают заговор, приводящий к трагедии.

Что дальше

Если третий сезон «Укрытие» охватит события Shift, то четвёртый может завершить историю, адаптировав финальную книгу Dust. Итак, сериал движется к логическому завершению.

Источник: screenrant

Сериал "Укрытие" / Silo завершил съемки 3 и 4 сезонов: известно, когда релиз
У "Бриджертонов" — свежее лицо: 5 сезон пополнился новыми актерами и неожиданностью в сюжете
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Боссы Amazon не хотели завершать сериал "Пацаны" на 5-м сезоне, но Эрик Крипке перехитрил их
"Укрытие" / Silo 3 сезон изменит сюжет книг: Джульетта возвращается
Сериал "Светлячок" / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс
Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе
Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
Инсайдеры все рассказали: 6 новинок Apple, которые появятся совсем скоро
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно
Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами
Сериальные выходные на Netflix: 3 новых проекта, которые стоит посмотреть с 10 по 12 апреля
"Последствия" (Outcome) с Киану Ривзом вышел на Apple TV и получил разгром от критиков
Новый сериал от создателей "Тьмы": HBO экранизирует темные сказки немецкого психиатра 1845 года
Стивен Кинг возвращается с новым сериалом: история Холли Гибни от автора "Снаружи" и "Мистер Мерседес"
Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями
"Студия" сезон 2: Мадонна и Джулия Гарнер снимаются вместе после скандала с байопиком 2023 года
Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме
"Ради всего человечества": завершение истории в 6 сезоне и спин-офф Star City
Сериал "Одни из нас" представил актрис Льва и Яры для 3-го сезона
