"Укрытие" / Silo 3 сезон получил тизер и дату выхода: новые подробности сюжета

Постапокалиптический сериал «Укрытие» / Silo вернется с третьим сезоном уже 3 июля 2026 года. Новый тизер не только подтвердил дату премьеры, но и намекнул, что шоу серьезно изменится и не будет похожим на первые два сезона одного из лучших научно-фантастических сериалов Apple TV.





Хоть видео показывает лишь фрагменты будущих событий, оно дает понять направление развития сюжета. Авторы и раньше позволяли себе отклонения от книг Хью Гауи, и третий сезон, похоже, продолжит эту тенденцию.

Новый подход к истории в сериале «Укрытие»

Второй роман трилогии — Shift — почти полностью построен как флешбэк. Он объясняет происхождение подземных бункеров и события, которые привели к апокалипсису. Поскольку финал второго сезона сериала совпадает с завершением первой книги Wool («Бункер. Книга 1: Шерсть»), логично, что дальше история пойдет именно по этому пути.

Тизер подтверждает, что зрителям покажут, как выглядел мир до катастрофы и почему люди вынуждены были переселиться под землю. В кадрах виден контраст — зеленый и живой мир сменяется на разрушенную реальность.





В то же время сериал «Укрытие» не будет копировать книгу полностью. В романе главная героиня появляется только в конце, но в сериале Ребекка Фергюсон останется в центре событий. Это означает, что сюжет будет параллельно развиваться в двух временных линиях — прошлом и настоящем.

Один из ключевых поворотов — состояние Джульетты после событий второго сезона. Она выживет после инцидента в термической камере, но потеряет память. Пока она восстанавливается, Бункер 18 столкнется с новой угрозой, вероятно, связанной с Камиллой Симс.

Потеря памяти меняет баланс сил. Несмотря на доверие людей, Джульетта не сможет сразу возглавить сообщество. Это открывает путь для Камиллы, которая может захватить власть и изменить ситуацию после событий второго сезона.

Если Бернард выживет, он, вероятно, поможет Джульетте вернуть память и противостоять новой угрозе. Ведь в финале второго сезона его взгляды заметно изменились.

Параллельно сериал «Укрытие» покажет события «до катастрофы». В центре этой сюжетной линии будут журналистка Хелен Дрю и конгрессмен Дэниел Кин, которые раскрывают заговор, приводящий к трагедии.

Что дальше

Если третий сезон «Укрытие» охватит события Shift, то четвёртый может завершить историю, адаптировав финальную книгу Dust. Итак, сериал движется к логическому завершению.

Источник: screenrant