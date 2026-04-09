"Укрытие" / Silo 3 сезон изменит сюжет книг: Джульетта возвращается

Вадим Карпусь

"Таємниця бункера" / Silo 3 сезон змінить сюжет книг: Джульєтта повертається

Уже летом этого года выйдет 3 сезон «Укрытие», одного из лучших научно-фантастических сериалов Apple TV. Для фанатов хорошей новостью станет участие Ребекки Фергюсон в роли Джульетты. И это не просто продолжение с возвращением героини. Это фактически меняет логику оригинальных книг Хью Хоуи.


Другой сюжет

«Укрытие» (Silo) — это научно-фантастический сериал, созданный Грэмом Йостом по мотивам серии романов писателя Хью Гоуи. Сюжет разворачивается в будущем, где остатки человечества проживают в огромном подземном бункере, а выход за его пределы приводит к почти мгновенной смерти. Фергюсон играет инженера Джульетту, которая после смерти близкого человека, пытается расследовать тайны создания постройки.

Сериал от Apple TV+ с самого начала не копирует книги буквально. Авторы уже меняли тон истории, характер героев и добавляли новых персонажей. При этом сохраняли главную идею.

Финал 2-го сезона сериала «Укрытие» совпадает с событиями первой книги Wool («Бункер. Книга 1: Шерсть»). Логично было бы ожидать, что третий сезон адаптирует вторую книгу — Shift. Но тут и начинается главная разница.


В книге Shift события происходят задолго до основной истории. Там другие герои, другое время и много внимания уделено происхождению бункеров. Джульетта появляется только в конце.

В сериале все иначе. Ребекка Фергюсон возвращается как ключевой персонаж. Это означает, что история не уйдет полностью в прошлое. Новый сезон, вероятно, соединит два временных пласта. Зрителям покажут и прошлое, и настоящее. Из-за этого история будет выглядеть более динамичной.

Такой подход позволит одновременно раскрыть происхождение бункеров и продолжить события в бункере 18. Это важно для тех, кто следит за сериалом с первого сезона.

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Новый конфликт

В финале второго сезона намекнули на новую сюжетную линию. Жена Симса — Камилла — может стать ключевым игроком в третьем сезоне. Ее готовят к роли главной политической соперницы Джульетты. И здесь важный момент заключается в том, что в книгах такого персонажа вообще нет.

Это означает, что сериал еще сильнее отойдет от первоисточника. Но в то же время получит больше пространства для новых сюжетов. Резкие отклонения от книг часто вызывают критику. Но в данном случае решение выглядит логичным.

Если бы третий сезон полностью перешел в прошлое и убрал знакомых героев, часть зрителей могла бы потерять интерес. Джульетта уже стала центральной фигурой истории и имеет немало поклонников среди зрителей. Во втором сезоне ее сюжет почти не двигался к финалу. Третий сезон должен исправить это и дать больше развития.

Также формат сериала позволяет добавить новые сюжетные линии, которых не было в книгах. И именно это может сделать историю более глубокой.

Третий сезон сериала «Укрытие» выйдет летом 2026 года. Авторы уже заложили основу для дальнейшего развития, поэтому проблем с темпом истории, как во втором сезоне, может не быть.

Уже сейчас можно сделать вывод, что сериал «Укрытие» постепенно отходит от книг и строит собственную историю. Возвращение Джульетты как главной героини — ключ к этому подходу. И уже известно, что сериал получил 4 сезон, который должен завершить историю. Однако пока отсутствует информация о сроках его показа.


Источник: screenrant

