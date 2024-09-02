Стартовал бета-тест Национального кэшбэка в приложении «Дія»

Министерство цифровой трансформации будет тестировать Нацкешбек в приложении «Дія» в течение месяца. Граждане смогут вернуть 10% стоимости украинских товаров (до 3000 грн в месяц).

Для возврата средств нужно открыть специальный банковский счет и в несколько кликов присоединиться к Национальному кэшбэку в «Дія». Полученные обратно деньги можно тратить на заведения питания, спорт, кино, оплату коммунальных счетов, мобильную связь, транспорт, а также другие товары и услуги украинского производства. Конечно, можно будет донатить на ВСУ, покупать военные облигации и заниматься благотворительностью.

«Президент инициировал программу для поддержки украинского бизнеса и граждан, ее реализует Минэкономики, а чтобы получать кэшбек было так же просто, как заказать такси, запустили Нацкешбек в Дії», — пишет министр Михаил Федоров.

Министерство обнародовало перечень товаров, продавцов и производителей, за взаимодействие с которыми будет начисляться кэшбек. Производители и продавцы могут присоединяться к Нацкешбеку через портал «Дія».

Совместными усилиями программу реализовали Министерство экономики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины, Mastercard и Visa.

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Источники: Минцифры, Михаил Федоров

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