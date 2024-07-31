Удар по перекупам. «Укрзалізниця» вводит верификацию через «Дія.Підпис» для покупки билетов

«Укрзалізниця» решила масштабировать опыт с доступом к международным билетам только для верифицированных пользователей. Как отмечает пресс-служба компании, начиная с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы №19/20 Киев — Хелм — Киев, №23/24 Киев — Хелм — Киев, №51/52 Киев — Перемышль — Киев, №89/90 Киев — Перемышль — Киев, №73/74 Харьков — Перемышль — Харьков в приложении и на новом сайте «Укрзализныци» по продаже билетов будет осуществляться исключительно с верификацией через «Дія.Підпис». Ранее такая проверка осуществлялась для продажи билетов на рейсы из/в Варшаву и Вену.

Отмечается, что это решение является временной мерой на пиковый период перевозок, призванным побороть аномальную активность перекупщиков. Сейчас специалисты «Укрзалізниці» блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Сейчас билетным спекулянтам достаточно сменить номер телефона, чтобы продолжить свое дело. Такая активность перекупов также замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие. Благодаря внедрению верификации через «Дія.Підпис» такая активность спекулянтов станет невозможной.

В то же время, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, которые не имеют возможности установить «Дію», «Укрзалізниця» оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении: Одесса — Перемышль, Харьков — Хелм, Днепр — Хелм, Киев — Перемышль, Чоп — Вена, Мукачево — Кошице, Львов — Варшава, Киев — Кишинев и др.

Также стоит напомнить о глубине продажи международных билетов «Укрзалізниці»: