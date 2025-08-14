Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами

Battlefield 6 начала вторую открытую бету — впереди нас ждет четыре дня с новыми картами и режимами. Это последний шанс поиграть бесплатно.

Через час после старта только в Steam онлайн превысил 180 тыс. игроков, пока предыдущая бета установила рекорд серии с пиком 520 000 игроков. Главная новинка этого викенда — локация «Эмпайр-Стейт», расположенная возле Бруклинского моста в Нью-Йорке. Там бои будут происходить в узких переулках, на крышах и с кучей разрушенных укрытий — идеальна для ближнего боя.

Вместе с картой добавили два режима. В частности Rush, где одна команда пытается взорвать военные коммуникационные станции (M-COM), а другая — их защищает. Чтобы победить, нужно грамотно атаковать или эффективно обороняться. Вторым режим это Squad Deathmatch — динамичный командный режим, где побеждает тот, кто первым набьет больше всего фрагов.

Плюс игровые режимы меняются ежедневно:

14 августа: Conquest, Breakthrough + Rush, Domination + King of the Hill (Close Quarters), Closed Weapons, Conquest + Breakthrough (All-Out Warfare)

15 августа: Conquest, Squad Deathmatch, Domination + King of the Hill + Squad Deathmatch (Close Quarters), Conquest + Breakthrough + Rush (All-Out Warfare), Closed Weapons, All-Out Warfare

16-17 августа: Conquest, Domination + King of the Hill + Squad Deathmatch (Close Quarters), Conquest + Breakthrough + Rush (All-Out Warfare), Closed Weapons, All-Out Warfare

Также Electronic Arts добавила три новых задания, за которые можно получить награды:

Захватить 42 флага в режиме Conquest, Domination или King of the Hill — победители получат скин для боевой машины

200 убитых врагов (разрешается воровать фраги) — жетон роты «Бэтмен»

Захватить 10 секторов в Breakthrough или Rush — набор оружия «Доминион»

Еще одна новинка — пользовательский поиск. Теперь можно подбирать матчи с любимыми картами и режимами. Тренировочные площадки, стрельбище и материалы для новичков остались. Вторая бета продлится 14-17 августа, а после этого придется ждать релиза, чтобы вернуться в игру.

Выход Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года. Тайтл рассказывает о загадочной военной организации Pax Armata, которая устроила мировой конфликт. Известно, что в мультиплеере будет девять карт, о которых сливали подробную информацию.