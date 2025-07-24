Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера

Battlefield 6 получила первый полноценный трейлер, в котором показали сюжетную кампанию, где основной антагонист — частная военная организация Pax Armata.

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Нам показали преимущественно кат-сцены, которые открывает политическая речь и мобилизация вооруженных сил президентом США. Вокруг происходит тотальный хаос: самолеты врезаются в дома, враги взрывают мосты, солдаты передвигаются по улицам и вокруг становится все больше разрушений. Ожидается, что шестая часть вернет сеттинг современной войны из BF3/4.

По сюжету, таинственная компания — Pax Armata — получает финансирование из бывших стран НАТО (в частности Франции). Именно она становится триггером для нового глобального конфликта, разворачивающегося в близком будущем. Мировая безопасность полностью подорвана: база в Грузии уничтожена, Генсек НАТО убит, Гибралтар оккупирован. И все это происходит под лозунг врага: «наша защита — ваш мир».

Как раз в одной из миссий нужно будет освободить Гибралтар в составе отряда Dagger 1-3, помогая британской армии. По данным Notebookcheck, задачи включают разминирование акваторий, штурм туннелей, уничтожение вражеских ПВО и вызов авиаподдержки.

IGN писало, что EA добавила несколько крутых механик: можно тащить раненых союзников, цепляться к танкам, двигаться более динамично — с ускоренным бегом, перекатами и врываться в бой. Ориентироваться станет легче благодаря улучшенной мини-карте. А здания и окружение уничтожаются по-настоящему — это не просто эффекты, а часть геймплея, влияющая на мир.

Игра будет иметь сюжетную компанию в отличие от Battlefield 2042, а также — мультиплеер. Полноценный показ последнего режима состоится 31 июля. Ожидается, что мы увидим несколько боевых карт, новые и классические режимы, а также больше информации о Free2Play-батлрояле Gauntlet, который выйдет отдельно.

Сюжет разрабатывает студия Motive (Dead Space Remake, Star Wars: Squadrons) в сотрудничестве с Criterion. Вдохновение авторы черпали из сериала «Спецназ: Львица» и фильма «Восстание штатов» — здесь акцент на личных историях солдат, а не просто на масштабе боевых действий.

Пока точная дата релиза Battlefield 6 неизвестна, плюс на нее негативно повлиял перенос GTA 6. Однако инсайдеры, в частности billbil-kun, говорят о 10 октября 2025 года. Ожидается, что тайтл выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник: Electronic Arts