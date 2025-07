В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями

В сеть слили полную карту королевской битвы для Battlefield 6, которая получила название пляж Линдон (Lyndon Beach).

Совсем недавно мы увидели трейлер B6 и больше узнали о сюжете игры, в котором мир будет противостоять таинственной Pax Armata. А сейчас датамайнер Temporyal показал полный макет карты и перечень всех локаций: 9 основных зон и еще 27 дополнительных ключевых мест. По его словам, в самой игре режим пока проходит под рабочим названием «Battlefield Royale». Итак, вот основные районы Battlefield 6:

Вместе с тем датамайнер показал другие 27 дополнительных ключевых мест для пляжа Линдон:

Temporyal также заметил на карте подземную систему метро — похоже, через нее можно будет передвигаться между зонами. В утечке говорится, что действия разворачиваются после взрыва, который загрязнил территорию радиоактивным веществом NXC. Оно создает постепенно сужающуюся токсичную зону — типичная «смертельная зона» для классических Battle Royale.

Ожидается, что Battle Royale будет запущена отдельно от основной игры — и не раньше 2026 года. Режим будет бесплатным. Инсайдер RivaLxfactor ранее писал, что релиз состоится через несколько месяцев после выхода самой Battlefield 6. А она должна выйти 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

I’ve heard from two sources now that Battlefield 6 Battle Royale will not only be free to play but wont come out till months after the base game.

Obviously a lot can change between now and then.

— rivaLxfactor — Battlefield 6 (@rivaLxfactor) July 24, 2025