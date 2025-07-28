Новости Игры 28.07.2025 comment views icon

В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями

В сеть слили полную карту королевской битвы для Battlefield 6, которая получила название пляж Линдон (Lyndon Beach).

Совсем недавно мы увидели трейлер B6 и больше узнали о сюжете игры, в котором мир будет противостоять таинственной Pax Armata. А сейчас датамайнер Temporyal показал полный макет карты и перечень всех локаций: 9 основных зон и еще 27 дополнительных ключевых мест. По его словам, в самой игре режим пока проходит под рабочим названием «Battlefield Royale». Итак, вот основные районы Battlefield 6:

  • Марина
  • Маяк
  • Северная главная улица
  • Южная главная улица
  • Золотой курорт
  • Долина
  • Южное побережье
  • Форт Линдон
  • Доки
У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями
Виток полной карты Battlefield 6 от датамайнера Temporyal / EA

Вместе с тем датамайнер показал другие 27 дополнительных ключевых мест для пляжа Линдон:

  • Пляж Энджел
  • Химическое хранилище
  • Пляж Джуэл
  • Военные НИОКРВоенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]
  • Место диверсии
  • Коста-дель-Сур
  • Точка вдохновения
  • Место аварии
  • Подземные военные НИОКР
  • Военная утечка на севере
  • Военное хранилище
  • Океанский парк
  • Нефтяные насосы
  • Радиолокационная связь
  • Разлом
  • Контрольно-пропускной пункт
  • Кампус технологий
  • Технические НИОКР
  • Скалы
  • Причал
  • Променад
  • Тюлень
  • Верхний силос
  • Верхняя река
  • Виста-дель-Мар
  • Станция водоочистки

Temporyal также заметил на карте подземную систему метро — похоже, через нее можно будет передвигаться между зонами. В утечке говорится, что действия разворачиваются после взрыва, который загрязнил территорию радиоактивным веществом NXC. Оно создает постепенно сужающуюся токсичную зону — типичная «смертельная зона» для классических Battle Royale.

Ожидается, что Battle Royale будет запущена отдельно от основной игры — и не раньше 2026 года. Режим будет бесплатным. Инсайдер RivaLxfactor ранее писал, что релиз состоится через несколько месяцев после выхода самой Battlefield 6. А она должна выйти 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Источник: Temporyal

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