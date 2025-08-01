Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер

Electronic Arts на презентации показала первые детали о мультиплеере в Battlefield 6. В игре будет девять карт, знакомая система классов, новые и уже известные режимы.

Мультиплеер, режимы и классы в Battlefield 6

EA уже показала немало локаций, и четыре из них позволяют почувствовать ритм игры. «Пик Освобождения» — огромная горная местность, где комфортно технике и снайперам, особенно когда здания разрушаются и открывают новые точки для атаки. «Осада Каира» — это постоянный хаос, городские бои среди обломков зданий, с плотной боевой зоной внутри. «Эмпайр-Стейт» переносит в Бруклин — узкие улочки, открытые пространства, и постоянное ощущение, что кто-то наблюдает сверху. А во время «Иберийского наступления» в Гибралтаре придется пробиваться сквозь тесные переулки, магазины и стены, которые легко превращаются в открытые ловушки.

В мультиплеере каждая карта поделена на зоны боя, адаптированные к режиму. Масштабы локации меняются в зависимости от того, в какой из них вы играете:

Conquest — команды борются за контроль над основными точками на локациях;

Rush — надо взрывать объекты (M-COM), чтобы продвинуться к другому сектору;

Breakthrough — карта поделена на сектора, которые надо постепенно захватывать;

Escalation (новый) — команды захватывают контрольные точки, но с каждым этапом их становится меньше;

Squad Deathmatch — четыре команды сражаются на меньших картах с возрождением после смерти.

EA возвращает традиционную систему классов: Штурмовик, Инженер, Разведчик и Саппорт. Каждый из них будет иметь свое вооружение и бонусы. Например, штурмовик сможет носить два основных оружия одновременно. Персонажи смогут помогать друг другу, в частности оттаскивать из опасного места раненого союзника. Другие механики: ставить оружие на поверхности, прятаться за укрытиями и т. д.

Вместе с тем в шестую часть возвращается Battlefield Portal с Battlefield 2042. На этот раз он позволит создавать собственные карты и режимы. Еще во время презентации разработчики намекнули на Battle Royale, который появится «вскоре». Кстати, его карту уже «слил» датамайнер

Системные требования Battlefield 6

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 GB RAM

Видеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

DirectX: Версия 12

Место на диске: 55 GB

Звуковая карта: Без рекомендаций

Поддержка VR: Не поддерживается

Рекомендованные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 GB RAM

Видеокарта: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT

DirectX: Версия 12

Место на диске: 80 GB

Звуковая карта: Без рекомендаций

Поддержка VR: Не поддерживается

Battlefield 6 выходит 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра уже возглавила топ платных игр Steam — понадобился всего час после старта предзаказов. Обычное издание стоит ₴1699, а Phantom Edition (с косметикой и премиум-боевым пропуском) — ₴2499. Также вскоре стартуют два бета-тестирования: закрытое и открытое.

Источник: Blog.PlayStation