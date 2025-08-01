Новости Игры 01.08.2025 comment views icon

Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Мультиплеер Battlefield 6 получит 9 карт, а предзаказ стоит от ₴1700 — трейлер

Electronic Arts на презентации показала первые детали о мультиплеере в Battlefield 6. В игре будет девять карт, знакомая система классов, новые и уже известные режимы.

Мультиплеер, режимы и классы в Battlefield 6

EA уже показала немало локаций, и четыре из них позволяют почувствовать ритм игры. «Пик Освобождения» — огромная горная местность, где комфортно технике и снайперам, особенно когда здания разрушаются и открывают новые точки для атаки. «Осада Каира» — это постоянный хаос, городские бои среди обломков зданий, с плотной боевой зоной внутри. «Эмпайр-Стейт» переносит в Бруклин — узкие улочки, открытые пространства, и постоянное ощущение, что кто-то наблюдает сверху. А во время «Иберийского наступления» в Гибралтаре придется пробиваться сквозь тесные переулки, магазины и стены, которые легко превращаются в открытые ловушки.

В мультиплеере каждая карта поделена на зоны боя, адаптированные к режиму. Масштабы локации меняются в зависимости от того, в какой из них вы играете:

  • Conquest — команды борются за контроль над основными точками на локациях;
  • Rush — надо взрывать объекты (M-COM), чтобы продвинуться к другому сектору;
  • Breakthrough — карта поделена на сектора, которые надо постепенно захватывать;
  • Escalation (новый) — команды захватывают контрольные точки, но с каждым этапом их становится меньше;
  • Squad Deathmatch — четыре команды сражаются на меньших картах с возрождением после смерти.
1111

EA возвращает традиционную систему классов: Штурмовик, Инженер, Разведчик и Саппорт. Каждый из них будет иметь свое вооружение и бонусы. Например, штурмовик сможет носить два основных оружия одновременно. Персонажи смогут помогать друг другу, в частности оттаскивать из опасного места раненого союзника. Другие механики: ставить оружие на поверхности, прятаться за укрытиями и т. д.

Вместе с тем в шестую часть возвращается Battlefield Portal с Battlefield 2042. На этот раз он позволит создавать собственные карты и режимы. Еще во время презентации разработчики намекнули на Battle Royale, который появится «вскоре». Кстати, его карту уже «слил» датамайнер

Системные требования Battlefield 6

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 16 GB RAM
  • Видеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 55 GB
  • Звуковая карта: Без рекомендаций
  • Поддержка VR: Не поддерживается

Рекомендованные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 GB RAM
  • Видеокарта: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 80 GB
  • Звуковая карта: Без рекомендаций
  • Поддержка VR: Не поддерживается

Battlefield 6 выходит 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра уже возглавила топ платных игр Steam — понадобился всего час после старта предзаказов. Обычное издание стоит ₴1699, а Phantom Edition (с косметикой и премиум-боевым пропуском) — ₴2499. Также вскоре стартуют два бета-тестирования: закрытое и открытое.

Спецпроекты
Найважливіші новинки Toyota представили під Брюсселем: детальний огляд і коли очікувати в Україні
Як створити застосунок для шопінгу, який залучив мільйон користувачів? Досвід BROCARD

Источник: Blog.PlayStation

Популярные новости

Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет
GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
В PS Store стартовала большая летняя распродажа — Ghost of Tsushima, Silent Hill и другие со скидками до 90%
Meta годами пиратила порнографию для обучения ИИ, — иск
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем
Microsoft заблокировала почту разработчика LibreOffice после критики в свой адрес — апелляции игнорируют
Новый оптический микроскоп «видит» атомы — ученые обошли дифракцию
Солнечные элементы — лучшая «сельхозкультура» для выращивания в Калифорнии, говорят фермеры
Одна таблетка превращает вашу кровь в смертельный яд для комаров
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Китайская оптимизация: игра Wuchang скрыто масштабирует изображение даже в режиме без масштабирования
В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов
Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом
Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать
Синий лазер пробудил магнитные свойства золота и меди
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить