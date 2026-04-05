State of Decay 3 объявила альфа-тест и раскрыла первые детали о геймплее

София Шадрина

State Of Decay 3 вийшла з тіні й оголосила альфа-тест / Gamesradar

State of Decay 3 наконец-то вышла из тени. Студия Undead Labs объявила закрытый альфа-тест — он стартует в мае — и впервые подробно рассказала о геймплее в интервью с YouTuber Sunny Games. Точной даты релиза нет, но 2027 год выглядит реалистично.


Руководитель студии Филип Холт объяснил, как третья часть отличается от предыдущих: первая State of Decay происходила через несколько недель после вспышки, вторая — примерно через год. В третьей части прошло значительно больше времени: сообщества выживших стали более закаленными, а зомби-угроза приобрела новые формы.

«Группа выживших стала более закаленной. Они видели свою долю смерти. Зомби-угроза проявляет себя по-новому», — сказал Холт в интервью изданию Windows Central.

Студия стремится совместить преимущества обеих предыдущих частей: вручную прописанных персонажей первой игры и глубокие процедурные системы второй.


Одно из значимых изменений — переход с peer-to-peer на серверную архитектуру. В State of Decay 2 игроки были привязаны к хосту: если он уходил из игры, сессия завершалась. В третьей части ограничений на перемещение игроков не будет, а «привязка» существенно уменьшится. Один игрок сможет создать игру, другие — заходить и управлять сообществом даже тогда, когда создатель сессии офлайн. Точных лимитов на количество игроков Undead Labs пока не подтвердила — студия хочет сначала протестировать серверную инфраструктуру.

Одиночный режим сохранится: по данным разработчиков, большинство игроков в предыдущих частях выбирали именно его. Сложность будет расти с увеличением количества игроков в сессии.
Среди других подтвержденных деталей: боевая система претерпела значительные изменения с акцентом на улучшенную локомоцию и отзывчивость; поселения будут иметь «разнообразие и характер» со встроенными особенностями, например отдельная электросеть; угрозу чумы нельзя игнорировать — она будет усиливаться, если не бороться с ней активно.

Студия также подтвердила планы на длительную поддержку после релиза — аналогично State of Decay 2.

Оригинальный трейлер State of Decay 3, показанный еще до начала полноценной разработки, не отражает текущее состояние игры. Зомби-животных, изображенных в том ролике, в финальной версии не будет.

Undead Labs приглашает игроков зарегистрироваться на закрытый альфа-тест на playtest.stateofdecay.com. Альфа стартует в мае и предусматривает кооп на четырех игроков, новые механики строительства базы и улучшенный бой. Тех, кто не попадет в первую волну, студия обещает не забыть — тесты будут расширяться в течение года.

Ранее мы писали о самые интересные игры апреля 2026 года и все анонсы Xbox Partner Preview марта — State of Decay 3 выходит на Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store), и вероятнее всего войдет в Game Pass в день релиза.

Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox

Источник: Windows Central

ASRock выпустила 240Hz мониторы для геймеров: цена ниже рынка
Французы анонсировали Ascenders: Beyond the Peak — рогалайт об альпинизме и ужасах Лавкрафта выходит в Steam в Q3 2026
S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS: основатель S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович официально порывает с GSC и анонсирует sci-fi игру
Ужасные превращения в животных — снова на экране: сериал "Аниморфы" выходит на Disney+ благодаря Райану Куглеру
Рецензия на фильм "Пицца Муви" / Pizza Movie
Neural Texture Compression от NVIDIA сокращает VRAM с 6,5 ГБ до 970 МБ без потерь качества
Google Meet интегрирован в CarPlay, но без видео — ради безопасности водителей
Конец непрозрачным тарифам: Netflix обязали вернуть деньги за 7 лет миллионам подписчиков
Рецензия на мультфильм "Супер Марио Галактика в кино" / The Super Mario Galaxy Movie
Windows 11 вскоре станет тактильной
Игровой ПК уже не нужен? Android-смартфон тянет Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и GTA 5 на 40-60 FPS
NVIDIA не выпустит новых игровых видеокарт в 2026 году: почему это может быть выгодно геймерам
