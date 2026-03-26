ASRock выпустила 240Hz мониторы для геймеров: цена ниже рынка

София Шадрина

ASRock випустила 240Hz монітори для геймерів: ціна нижча за ринок / Digital Trends

ASRock представила новую линейку игровых мониторов Phantom Gaming и Challenger с частотой 240 Гц и 144 Гц — доступные цены, IPS-панели и поддержка AMD FreeSync Premium.


ASRock выходит на рынок игровых дисплеев с полноценной линейкой: новые мониторы Phantom Gaming и Challenger сочетают 240 Гц и доступные цены (ожидаются на уровне $150-$180)— и целят сразу в два сегмента аудитории.

Флагманская троица Phantom Gaming — PG27FFS2E, PG27FFS2E-W и PG27FFS1A — получила 27-дюймовые IPS-панели с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Все три поддерживают AMD FreeSync Premium, что устраняет разрывы картинки без существенной нагрузки на GPU. Охват цветового пространства sRGB составляет 99%, так что мониторы подходят не только для шутеров, но и для работы с медиаконтентом. Отдельно выделяется PG27FFS2E-W: это первый белый монитор в линейке ASRock, рассчитанный на тех, кто строит эстетически изящные сетапы. Мелочь, но заметная.

Старшие модели получили полностью регулируемые стойки с поддержкой наклона, поворота, изменения высоты и pivot-режима. Младшая PG27FFS1A обходится упрощенной стойкой, что понятно ввиду позиционирования. Все три имеют тонкие рамки со всех сторон и 5-позиционный джойстик для навигации по меню. Среди игровых функций — Dark Boost для видимости в темных сценах и Overdrive для уменьшения размытия движения.


Параллельно компания представила две модели серии Challenger — CL25FFB и CL27FFB. Они предлагают Full HD с частотой 144 Гц и тоже поддерживают AMD FreeSync. Мониторы соответствуют стандарту ENERGY STAR 8.0, что говорит о внимании к энергоэффективности даже в бюджетном сегменте.

240 Гц еще недавно были привилегией дорогих дисплеев. ASRock пытается изменить эту логику, предлагая премиальные характеристики ближе к среднему ценовому диапазону. Точные цены компания пока не раскрыла, но по данным Digital Trends, новые игровые мониторы ASRock могут оказаться заметно дешевле конкурентов с аналогичными характеристиками.

Ранее ASRock ассоциировалась прежде всего с материнскими платами и видеокартами. Активный выход в сегмент дисплеев свидетельствует о том, что компания последовательно расширяет экосистему ПК-периферии.

Источник: Digital Trend

