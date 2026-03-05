banner
Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox

Project Helix

Microsoft официально подтвердила существование нового Xbox под кодовым названием Project Helix, и сразу раскрыла главную фишку: консоль будет запускать игры для Windows PC.


Новость подтвердила генеральный директор Microsoft Games Аша Шарма в своем твите после внутренней встречи с командой Xbox.

«Project Helix возглавит по производительности и будет запускать ваши игры для Xbox и ПК», — написала она, добавив, что подробнее обсудит проект с партнерами и студиями на GDC на следующей неделе.

Анонс Xbox — Project Helix / X

Коротко и без лишних деталей. Но даже этого хватило, чтобы сообщество «загорелось».

Идея консоли, запускающей PC-игры, не нова: фактически каждое поколение Xbox, кроме 360, строилось на архитектуре, совместимой с Windows. Но на этот раз ставки выше. Если Project Helix действительно сможет запускать любую игру с Windows, граница между консолью и ПК станет почти условной. Для игроков это означает доступ к библиотеке Steam, Game Pass и всего, что выходит на PC, без необходимости собирать отдельный компьютер.


Открытым остается другой вопрос: смогут ли обычные Windows-ПК в ответ запускать игры предыдущего поколения Xbox? Твит Армы этого не подтверждает, но и не опровергает.

По предварительным слухам, релиз консоли запланирован на конец 2027 года. Официальных дат Microsoft пока не называет. Ближайший шанс узнать больше — GDC, где Арма пообещала продолжить разговор с партнерами.

Ранее сообщалось, что Microsoft рассматривает более открытую экосистему для следующего Xbox, где границы между консолью и PC-геймингом постепенно стираются. Project Helix, похоже, именно об этом.

Cyberpunk 2077 з’явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft

Источник: X

