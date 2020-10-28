Статистика «Киевстар»: абоненты старшего возраста разговаривают в 1,5 раза больше, чем в среднем по сети, и потребляют 3 ГБ трафика в месяц

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Украинский оператор сотовой связи «Киевстар» уточняет, что к его тарифам для абонентов старшего возраста подключились более 130 тыс. абонентов. Подключиться к этим тарифам могут абоненты в возрасте от 60 лет. Компания проанализировала, как такие абоненты пользуются услугами мобильной связи и итнернет-доступа.

Отмечается, что абоненты старшего возраста говорят в среднем 950 минут в месяц. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем говорят абоненты в сети «Киевстар». При этом количество входящих и исходящих вызовов примерно одинаково. Таким образом, продолжительность разговора у абонентов старшего возраста оказалась больше, чем в среднем по сети.

Абоненты, которые подключили тариф с мобильным интернетом, используют в среднем 3 ГБ трафика. Также каждый третий абонент с этим тарифом подключает себе «Домашний интернет» от «Киевстар», который предоставляется без дополнительной платы.

Наибольшей популярностью эти тарифы пользуются у абонентов в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. На четвертом месте по количеству подключений – Хмельницкая область. Житомирская – на пятом месте.