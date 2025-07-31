Стены поглощают CO₂ и становятся крепче, — стартап создал новый кирпич

Британский стартап earth4Earth (e4E), специализирующийся на изготовлении экоматериалов, создал кирпичи, способные эффективно улавливать и сохранять CO₂.

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Благодаря технологии непосредственного улавливания воздуха этот кирпич способен изымать CO₂ и превращать здания в поглотители углерода. Первая партия кирпича уже готова к использованию на территории Великобритании и сейчас уже используется в ряде пилотных проектов.

Кирпич изготавливается из изъятого грунта, который в противном случае был бы выброшен на свалку. В процессе создания связующих веществ выделяется большое количество CO₂, однако в e4E разработали уникальную технологию, которая сокращает объемы этих выбросов.

«Как и большинство традиционных вяжущих веществ, наше изготовлено на основе извести. Известь обычно получают путем нагревания известняка при температуре около 1000 °C. Традиционное производство сопровождается выбросами CO₂ как за счет разложения сырья, так и за счет сжигания ископаемого топлива, необходимого для достижения необходимых высоких температур. Мы разработали уникальный процесс производства извести, который можно осуществлять при комнатной температуре. Весь углерод, образующийся при производстве вязкого вещества, также постоянно сохраняется в твердом виде, а не выбрасывается в атмосферу», — объясняет соучредитель earth4Earth, профессор Теодор Ханейн.

Связующее вещество, которое используется при изготовлении кирпича, улавливает и удерживает атмосферный CO₂ за счет реакции карбонизации. К тому же поглощение углерода дополнительно улучшает свойства материалов.

В e4E разработали линейку продукции для удовлетворения различных потребностей Например, кирпич N10, N20 и N30 содержит 10%, 20% и 30% связующего E4E. Уровень поглощения углерода увеличивается с увеличением этого содержания.

«В будущем мы планируем разрабатывать другие виды кирпича и материалов с использованием связующего e4E. Мы хотим предложить практические решения для декарбонизации строительной отрасли и уверены, что высококачественные материалы с целым рядом экологических характеристик позволят нам это сделать», — отмечает директор и соучредитель e4E Лей Чжан.

Источник: Interesting Engineering