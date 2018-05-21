Стоимость игровых 4K-мониторов с поддержкой NVIDIA G-Sync HDR и кадровой частоты в 144 Гц – более €2500

Компания Acer подготовила к выпуску игровой монитор, основанный на технологии NVIDIA G-Sync HDR. Модель Predator X27 была анонсирована производителем в конце прошлого месяца, но цена устройства тогда не называлась. Теперь же этот монитор стал доступен для предварительного заказа на некоторых торговых площадках, и мы наконец можем узнать стоимость новинки, которая оказалась… впечатляющей.

Сначала освежим в памяти характеристики. Игровой монитор Acer Predator X27 имеет диагональ экрана 27 дюймов. В нём используется IPS панель с разрешением 4K (3840×2160 точек) и поддержкой 10-битной глубины цвета. Обеспечивается охват 99% цветового пространства Adobe RGB. Типичная яркость изображения составляет 600 нит, максимальная – 1000 нит, контрастность – 1000:1. Заявлена поддержка частоты обновления 144 Гц. Время отклика матрицы при переключении между градациями серого составляет 4 мс.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также в наличии имеется вход и четыре порта USB 3.0. Устройство оснащено двумя встроенными динамиками мощностью по 4 Вт. Поддерживается настенное крепление VESA 100х100 мм. Используемая подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту плоскости дисплея.

А теперь перейдём к стоимости устройства. Монитор Acer Predator X27 уже доступен для предварительного заказа на Newegg по цене $1999. Но это далеко не предел как для устройств с поддержкой NVIDIA G-Sync HDR. Например, модель ASUS PG27UQ со схожими характеристиками стоит ещё дороже. На некоторых европейских площадках её цена заявлена на уровне €2500. В Нидерландах и вовсе за новинку просят нескромные €2560-2799. А самая высокая цена на ASUS PG27UQ, выявленная в Европе, составляет космические €2919! К фактическим обоих устройств поставкам планируется приступить в первых числах июня.

Источник: Newegg, guru3d