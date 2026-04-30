Subnautica 2 выйдет в досрочный доступ Steam с украинской локализацией: трейлер, дата и цена

После месяцев скандалов, судов и корпоративных интриг Subnautica 2 наконец-то получила конкретную дату: досрочный доступ стартует 14 мая 2026 года. Отдельный повод для украинских игроков — игра выходит сразу с текстовой украинской локализацией.





Subnautica 2 выйдет в досрочный доступ 14 мая в 8:00 по тихоокеанскому времени (18:00 по Киеву) на PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на Xbox Series X|S. Цена — $29.99. Подписчики Xbox Game Pass получат доступ бесплатно с первого дня через программу Xbox Game Preview.

Важно: Unknown Worlds официально подтвердила, что в игре не будет никаких микротранзакций — ни сезонных пропусков, ни боевых пропусков, ни лутбоксов. Это принципиальная позиция студии, а не обещание на старте.





На старте досрочного доступа игра будет включать мультиплеерный режим, несколько биомов, фрагменты сюжета, разнообразных существ и крафтовые предметы. Впервые в серии — кооператив до четырех игроков онлайн. По словам разработчиков, игра спроектирована как однопользовательская, но мультиплеер доступен в любой момент — можно приглашать игроков с других платформ прямо в пределах игры.

Среди ключевых новых механик — модификация собственной ДНК для получения новых способностей, которая была вырезана еще из оригинальной Subnautica. Разработчики оценивают продолжительность досрочного доступа примерно в два-три года, что означает полноценный релиз ориентировочно в 2027-2028 годах.

Дата выхода 14 мая — результат длительного противостояния между Unknown Worlds и издателем Krafton Летом 2025 года Krafton уволил основателей студии и перенес релиз, пытаясь избежать выплаты командных бонусов до $250 млн В марте 2026 года суд Делавэра восстановил CEO Теда Гилла в должности и продлил дедлайн для бонусных выплат до сентября 2026 года. После этого дату выхода удалось наконец зафиксировать.

Сейчас Subnautica 2 является самой желанной игрой в Steam — и, похоже, игроки готовы дать студии шанс доказать, что ожидания того стоят.

Источник: Gematsu