banner
Новости Игры 30.04.2026

Студия Spiders, автор GreedFall, официально ликвидирована после банкротства Nacon

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Студія Spiders, автор GreedFall, офіційно ліквідована після банкрутства Nacon / Spiders

Французская студия Spiders больше не существует. После месяцев неопределенности команда подтвердила ликвидацию компании в официальном обращении к сообществу.


«Привет всем. Прежде всего, извините за молчание в течение последнего месяца — давно не выходили на связь. Скажем прямо, чтобы не держать вас в неведении: после длительного периода без внятных ответов мы получили подтверждение того, что Spiders ликвидируется. Что это значит? Компания как таковая больше не существует. Мы немедленно прекращаем работу. Запланированный DLC выйдет через Nacon — и на этом все. Нам жаль, что дело дошло до этого, и мы хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку на протяжении всех этих лет. Если у вас возникнут вопросы или проблемы с играми — обращайтесь напрямую к Nacon, поскольку мы больше не сможем отвечать.» — Написали разработчики.

Пауки / Facebook

Spiders основана в Париже и за годы работы получила репутацию разработчика амбициозных RPG среднего бюджета. Самые известные проекты — серия GreedFall, экшен-RPG в стиле стимпанк Steelrising и GreedFall II: The Dying World, которая до сих пор находится в раннем доступе Steam. Студия работала в тесном партнерстве с издателем Nacon — и именно это партнерство оказалось роковым.

Еще в марте мы писаличто Nacon попал в финансовый кризис и потянул за собой три подчиненные студии — Spiders, Kylotonn и Cyanide. Все они инициировали процедуру судебной реструктуризации долгов в коммерческом суде Лилля. Тогда еще оставалась надежда на спасение через продажу или реорганизацию. Теперь понятно: покупателей для Spiders так и не нашли.

Студия заверила, что запланированный DLC для GreedFall II все же выйдет — но уже силами Nacon. Игрокам с техническими проблемами рекомендуют обращаться непосредственно к издателю, поскольку команда разработчиков официально прекратила работу.


Закрытие Spiders — еще один симптом кризиса в сегменте AA-игр. Студии такого масштаба традиционно зависят от стабильного финансирования издателя и практически не имеют буфера для самостоятельного выживания в случае его банкротства.

Источник: Spiders / Facebook

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить