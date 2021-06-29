Strategy Analytics: смартфоны есть у половины населения Земли

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Согласно данным свежего исследования Strategy Analytics, около 4 миллиардов людей в настоящее время используют смартфоны. То есть, половина населения Земли — со смартфонами.

Чтобы достичь этого рубежа, потребовалось 27 лет. В 2012 году общее число людей со смартфонами по всему миру превысило 1 миллиард, а по состоянию на июнь 2021 года во всем мире насчитывается 3,90 миллиарда активных пользователей смартфонов, если подсчеты Strategy Analytics верны.

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому нет ничего удивительного в этом показателе, но он все равно впечатляет. По прогнозу Strategy Analytics, к 2030 году общее число пользователей со смартфонами по всему миру перевалит за 5 миллиардов.

Все началось с IBM Simon, первого устройства, отнесенного к категории смартфонов. Он был выпущен еще в 1994 году. Устройство оснащалось монохромным ЖК-дисплеем размером 4,5 дюйма на 1,4 дюйма и разрешением экрана 293×160 пикселей, а также выделялся поддержкой сенсорного ввода и стилуса. В основе лежал 16-битный x86-совместимый процессор Vadem, который работал с тактовой частотой 16 Гц вместе с 1 МБ ПЗУ и 1 МБ ОЗУ. IBM Simon стоил 900 долларов (как некоторые современные флагманы), что по меркам того времени было очень дорого.

Само собой, не стоит забыть об эффекте, который оказал iPhone первого поколения. Он вышел 29 июня 2007 года — ровно 14 лет назад — и во многом сформировал рынок подобных устройств.

Современные флагманы 2021 года оснащаются 64-разрядными восьмиядерными процессорами с максимальной частотой до 3 ГГц, экранами диагональю 6+ дюймов, многомодульными камерами c высокоразрешающими фотосенсорами разрешением до 108 Мп, аккумуляторами емкостью 4000+ мА•ч со сверхбыстрой зарядкой мощностью 100+ Вт.

Интересно, сколько лет потребуется, чтобы оставшиеся 4 миллиарда жителей нашей планеты тоже обзавелись смартфонами.