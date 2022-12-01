Суд Дели заставил Telegram раскрыть личные данные пользователей, обвиняемых в нарушении авторских прав

Telegram обнародовал имена, номера телефонов и IP-адреса администраторов каналов, которых обвинили в нарушении авторских прав согласно постановлению суда в Индии.

Высокий суд Дели заставил оператора популярного приложения для обмена сообщениями Telegram раскрыть данные пользователей после того, как на компанию подали в суд за то, что она не сделала достаточно для предотвращения несанкционированного распространения материалов на платформе.

Преподавательница Нита Сингх заявила, что несколько каналов Telegram перепродавали ее учебные материалы по сниженным ценам без разрешения.

Ранее индийский суд обязал Telegram соблюдать законы Индии и делиться подробностями о руководителях таких каналов. Telegram безуспешно утверждал, что раскрытие информации о пользователях нарушит политику конфиденциальности и законы Сингапура, где расположены его физические серверы для хранения данных пользователей. В ответ индийский суд заявил, что из-за такого решения владельцы авторских прав могут остаться «полностью беззащитными против фактических нарушителей».

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На прошлой неделе судья Пратиба Сингх сказал, что Telegram выполнил предварительное постановление и предоставил необходимую информацию.

«Копию указанных данных предоставить адвокату истца с четким указанием, что ни истцы, ни их адвокаты не должны разглашать указанные данные любой третьей стороне, за исключением целей этого производства. С этой целью разрешено разглашать информацию государственным органам/полиции», – постановил суд.

Пресс-секретарь Telegram отказался прокомментировать, действительно ли оператор поделился личными данными.

«Telegram сохраняет очень ограниченные данные о своих пользователях или вообще их не хранит. В большинстве случаев мы даже не можем получить доступ к любым данным пользователя без специальных точек входа. Следовательно, мы не можем подтвердить, что в этом случае было передано любое какие личные данные», — сказал представитель Telegram Реми Вон.

Индия является одним из самых больших рынков для Telegram, который собрал почти 150 миллионов пользователей в Южной Азии. Telegram приобрел популярность среди некоторых пользователей частично из-за наличия пиратского контента — на платформе до сих пор есть немало каналов иногда с десятками тысяч пользователей, где распространяются фильмы и телешоу.

Telegram не в первый раз подвергается критике из-за политики конфиденциальности. Ранее заявляли, что приложение позволяет экстремистским группам общаться и увеличивать свою численность. Также в Бразилии суд обязал Apple и Google удалить Telegram из своих магазинов программ из-за того, что он использовался для распространения дезинформации. (Последний запрет был снят через три дня после того, как запросы на удаление были реализованы.)

Ранее Telegram запустил возможность покупать и продавать имена персональных аккаунтов, каналов и групп. Право собственности на имена будет зафиксировано в блокчейне с помощью кошелька TON.

Источник: Techcrunch